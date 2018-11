Trojbojári z Fiľakova potvrdili formu aj v Trnave

Tréner Sajko: Bilancia je opäť raz fantastická a ja som viac než spokojný.

2. nov 2018 o 13:50 Jozef Mikuš

TRNAVA/FIĽAKOVO. Na októbrových majstrovstvách sveta (15. – 21. 10.) v Trnave malo svoje želiezka v ohni aj Fiľakovo. Malý Rím sa rozhodol dobyť štvorlístok silových trojbojárov z ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo v zložení Ondrej Oláh, Krisztián Deme, Csaba Péter a tréner František Sajko.

Fiľakovčania ešte v druhej polovici septembra súťažili aj na svetovom šampionáte federácie GPC, kde sa dorastenci Krisztián Deme a Csaba Péter stali majstrami a tréner František Sajko vicemajstrom sveta. Medzi súťažami tak veľa priestoru na zaháľanie neostalo a Fiľakovčania potvrdili dobrú formu aj v októbri.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Štyrikrát na pódiu

Ondrej Oláh, ktorý mal pre zranenie krátku prestávku, nastúpil v tlaku na lavičke raw v kategórii muži open do 67,5 kg. Poradil si s váhou na 150 kíl a tento výkon mu stačil na obhajobu svetového titulu z Prahy.

„Nezaháľal ani náš silový trojbojár Krisztián Deme medzi dorastencami T1 do 75 kg raw. Drepol 145 kg, vytlačil 120 kg a potiahol 155 kg. Výkonom 420 kg si zo svetového šampionátu odniesol krásnu bronzovú medailu. Bohužiaľ, v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu mu nevyšli tretie pokusy, no aj tak sa nemá za čo hanbiť,“ vysvetlil tréner a vedúci výpravy František Sajko.

(zdroj: Archív F.S.)

O tretiu medailu fiľakovskej partie sa postaral Csaba Péter. Ten nastúpil v tlaku na lavičke medzi dorastencami T3 do 75 kg raw. Zvládol vytlačiť 130 kg, čím pre FTC zabezpečil ďalší zlatý kov a pre seba titul svetového šampióna. So železom sa popasoval aj František Sajko. V tlaku na lavičke medzi mužmi M2 do 100 kg vytlačil 167,5 kg, ktoré mu stačili na striebornú medailu a titul vicemajstra sveta.

Organizujú súťaž

„Bilancia je opäť raz fantastická a ja som viac než spokojný. Chlapci opäť raz ukázali, že tvrdá a dôsledná príprava sa vyplatí. Poctivo dodržiavali tréningové plány aj moje pokyny, čo prinieslo svoje ovocie. Všetkým trom chlapcom gratulujem a ďakujem im aj mestu Fiľakovo a OZ Purt za podporu,“ doplnil Sajko.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nguyen opäť majstrom sveta

Siláci FTC tak majú po sezóne. Teraz ich čaká zaslúžená regenerácia a v januári sa chytia organizačnej taktovky. Na domácej pôde plánujú usporiadať už piaty ročník regionálnej amatérskej súťaže o pohár OZ PURT, kde sa so silovým trojbojom môže zoznámiť ktokoľvek bez rozdielu veku či pohlavia.