Pro Body & Metal Militia s ďalšími titulmi a podpismi pod sveťákmi

Partia z Lučenca sa na uplynulých podujatiach opäť vytiahla.

2. nov 2018 o 15:19 Jozef Mikuš

TRNAVA/LUČENEC. Trnava sa na niekoľko dní stala prechodným domovom pre silákov z viacerých kútov zemegule. Tí si prišli zmerať sily na svetové majstrovstvá federácie WUAP (15. – 21. 10.).

Na šampionáte nesmeli chýbať zástupcovia lučeneckého ProBody & Metal Militia. Väčšina z nich sa pasovala so železom v tlaku na lavičke. V silovom trojboji hájili klubové farby Tibor Pukáč a vychádzajúca hviezda z Veľkého Krtíša Rebeca Ficeková, ktorá nastúpila aj v mŕtvom ťahu.

Rebeca Ficeková už konkuruje ženám

Sedemnásťročná Rebeca najprv súťažila v silovom trojboji (dorastenci T2 do 75 kg equipped – s podporným dresom) a nezostala nič dlžná svojej povesti. Drepla 140 kg, vytlačila 80 kg a potiahla 150 kg. Vo štvrtom pokuse si drep vylepšila o desať kíl. Dovedna si na svoje konto pripísala 370 kg, stala sa majsterkou sveta a v každej disciplíne trojboja sa podpísala pod svetový rekord.

Pre sympatickú športovkyňu to ale nebol záver medailovej cesty. Organizátori nedali súťažiacim veľa oddychu a Veľkokrtíšanka sa tak ešte v ten istý deň predstavila aj v samostatnej disciplíne mŕtvy ťah (dorastenci T2 do 75 kg equipped). „Prvým pokusom s váhou 140 kíl sa opäť stala svetovou šampiónkou a aj v tomto prípade vytvorila nový svetový rekord. Rebeca všetkých prekvapila. Je to mladá baba, ktorá výkonmi už teraz konkuruje skúseným a starším ženám,“ priblížil spokojný tréner a šéf Pro Body & Metal Militia a prezident WPC Slovakia Peter Mihály.

Poslednou Rebecinou disciplínou bol tlak na lavičke (dorastenci T2 do 75 kg equipped), kde sa scenár do tretice zopakoval. S výkonom 92,5 kg sa stala šampiónkou a opäť sa podpísala pod svetový rekord. K tomu sa stala víťazkou v absolútnom poradí žien bez rozdielu váhy a veku v silovom trojboji aj mŕtvom ťahu. V absolutke tlaku na lavičke obsadila druhé miesto.

„Výrazne som zlepšila svoje výkony z predošlých súťaží, čo ma veľmi teší. Okrem toho, mať svoje meno pod svetovými rekordmi sa nepodarí hocikomu. Je za tým kopec driny v posilňovni, ale baví ma to. Hoci sa mi podarilo za pomerne krátky čas stať viacnásobnou majsterkou sveta, stále mám dostatok motivácie. Najbližšie chcem na súťaži v trojboji pokoriť 400-kilogramovú hranicu,“ prezradila svoje plány gymnazistka Rebeca.

Pukáč, Susztay, Vrbiniak, Mertvík ml. aj Mihály šampiónmi

Pro Body & Metal Militia na trnavskej pôde v silovom trojboji reprezentoval aj Tibor Pukáč (muži M2 do 110 kg raw – bez podporného dresu). „Tibor začal výborne, keď drepol 285 kíl a zapísal si tým svetový rekord. Potom vytlačil 165 a potiahol 250 kíl. Rovnými 700 kilami si vybojoval zlato a titul svetového majstra,“ pokračoval Peter Mihály.

Lučenčania pokračovali v zbieraní titulov a rekordov v tlaku na lavičke. „Majstrami sveta sa so 180 kg stal Július Mertvík mladší (juniori do 90 kg raw) aj ostrieľaný Július Vrbiniak (muži M5 do 125 kg raw). Výborný výkon podal aj skúsený Erik Susztay (muži M2 do 140 kg raw), ktorý nedal konkurencii šancu a výkonom 220 kg vytlačil vzácny titul majstra sveta.“

Miroslav Kováč (junori do 140 kg raw) si vytlačením 205 kg vybojoval striebro. Július Mertvík st. (muži M2 do 90 kg) sa so 170 kg umiestnil na 4. priečke. Medailovú žatvu zavŕšil Peter Mihály (muži M5 nad 140 kg equipped), ktorý sa okrem zisku titulu majstra sveta výkonom 200 kg podpísal aj pod svetový rekord.

Kovy a tituly brali aj v českej metropole

Pre partiu silákov bol medailový aj záver septembra na súťaži EVLS federácie WRPF v tlaku na lavičke raw v metropole Česka. Zlato získali Júlia Popa (ženy do 75 kg s výkonom 115 kg), Július Mertvík ml. (juniori do 90 kg s výkonom 175 kg) a Erik Susztay (muži masters do 140 kg s výkonom 215 kg).

Susztay si rovnakým výkonom v Prahe vybojoval aj bronz (muži M2 do 140 kg). Rovnaký kov získal aj Július Vrbiniak (muži masters do 125 kg s výkonom 160 kg) a Miroslav Kováč (juniori do 140 kg s výkonom 205 kg). Pro Body & Metal Militia sa vďaka tomu v hodnotení klubov umiestnil na prvom mieste.

Čaká ich usporiadateľská úloha v Trenčíne

Novohradčania ešte pred Prahou mútili vody aj na svetovom šampionáte federácie GPC v Egri. Najmladšia členka výpravy Rebeca Ficeková získala dva tituly majsterky sveta. S 330 kg vyhrala v silovom trojboji (110 kg drep, 90 kg tlak, 130 kg ťah v kategórii dorastenci T2 do 75 kg equipped) a so 140 kg triumfovala v rovnakej kategórii v mŕtvom ťahu. Svetové pódium v tlaku na lavičke ovládli aj Erik Susztay (muži M2 do 140 kg raw s výkonom 225 kg) a Peter Mihály (muži M5 nad 140 kg equipped s výkonom 200 kg).

„S bilanciou nemôžem byť nespokojný. Získali sme kopec medailí, svetových titulov a zapísali sme sa pod mnoho svetových rekordov. Teraz nás čaká organizácia jednej časti obrovskej prehliadky neolympijských športov s názvom Šport Festival v Trenčíne. Diváci si u nás aj v ostatných halách užijú pozoruhodné športové výkony. Preto všetkých pozývam 17. novembra do trenčianskeho Expo Centra,“ doplnil šéf Pro Body & Metal Militia Peter Mihály.