Paulínka prišla na svet doma v kúpeľni. Odrodil ju nevidiaci otecko

Príbeh Belíkovcov je plný emócii. Mamičke Andrejke sa neplánovane splnil sen.

3. nov 2018 o 9:32 Marcela Ballová

LUČENEC. Septembrový príbeh rodiny Belíkovcov z Lučenca je ako z veľkej knihy. Miestami dramatický, plný emócií, so šťastným koncom. Štefanovi a Andrejke pripomína deň, ktorý nepochybne patrí k tým najkrajším v ich živote, malý uzlíček šťastia. Čoskoro dvojmesačná Paulínka sa totiž narodila doma v kúpeľni. Odrodil ju nevidiaci otecko. Mamičke sa okrem toho neplánovane splnil sen.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z bežného dňa výnimočný

Sobota 15. september, Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Podľa lekára termín Andrejkinho pôrodu. Veriaca rodina si dokonca priala, aby sa ich dcérka narodila práve v deň svätice, ktorú Slováci uctievajú ako svoju patrónku.

„Počas týždňa som už zaznamenala niekoľko signálov blížiaceho sa pôrodu. Priala som si, aby dcérka prišla na svet presne v deň, ktorý vyrátal lekár,“ spomína štvornásobná mamička s tým, že kontrakcie, ktoré sa dostavili, považovala opäť za planý poplach.

Šťastná rodina. (zdroj: Marcela Ballová)

Pôrod nie je choroba, ale prirodzená súčasť života. Andrejka, ako zdravotníčka, to vie veľmi dobre a preto sa rozhodne nešetrila. V deň, keď sa jej rodina rozrástla o ďalšieho člena, sa pustila do upratovania, navarila obed, dokonca začala umývať okná. No a vtedy to prišlo. „Keďže som nebola prvorodička, vedela som, že tentokrát už zrejme ide do tuhého. Chcela som sa pred odchodom do pôrodnice ešte osprchovať.“

V kúpeľni však udalosti nabrali rýchly spád. Druhá silná kontrakcia zložila Andrejku na kolená. Keď Štefan, ktorý je v centre Novohradu známym masérom, dobehol do kúpeľne, už sa držala umývadla a Paulínka sa ponáhľala uzrieť svetlo sveta.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mladý futbalista prišiel o nohu, má nefunkčnú ruku. Druhú šancu však nepremrhal (+ VIDEO A FOTO)

„Vytočil som 112. Síce stihli ku nám vyslať sanitku, no z predošlých skúseností som vedel, že to bude mať rýchly priebeh. Nemýlil som sa. Operátorka ma navigovala, čo mám robiť. Prvý šťastný moment nastal, keď som v rukách zacítil Paulínkinu hlavičku,“ hovorí otecko, ktorý sa držal naozaj statočne. Nespanikáril a za pár minút už ležalo tmavovlasé dievčatko šťastnej mamičke na prsiach.

Pôrod poznačil aj okamih, na ktorý dnes Belíkovci spomínajú s úsmevom.

„Operátorka sa ma pýtala, či je dieťatko ružové alebo bledne. Odpovedal som jej, že nevidím. Ona na to, aby som sa teda pozrel. Opäť som jej povedal, že nevidím. Zostala zaskočená. Až potom sa dozvedela, že som zrakovo postihnutý. V snahe vyhnúť sa zbytočnému stresu som jej to vopred nepovedal,“ hovorí Štefan.

Nezabudnuteľný zážitok

Keď prišla sanitka bolo už po všetkom. Mamičku s dcérkou odviezli do nemocnice.

„Lekár mi nechcel veriť, že som to neplánovala, keďže pôrodnica je od nášho domu na skok. Sanitka prišla za pár minút. Skrátka, nestihlo sa to,“ z úsmevom spomenie Andrejka a podotkne: „Keď emócie opadli, tak mi prebleslo hlavou, čo všetko sa mohlo stať. Ešteže dal za tým Pán Boh šťastnú bodku.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vianoce na jeseň. Chudobná rodina z lazov zažíva prekvapenia

Priala si vyskúšať pôrod v polohe, akej ženy rodili kedysi. Napokon jej to bolo dopriate. Vyšiel aj termín. Udalosť však zmenila manželom plány.

„Chceli sme sa presťahovať a tak sme sa rozhodli predať dom. Dnes by sme ho už za nič nevzdali. Je to predsa miesto, kde Paulínka prišla na svet,“ dodáva hrdý otecko, ktorý narodenie dcérky považuje za najkrajší moment vo svojom živote. „Prvý som ju držal v rukách. Aj keď som nevidiaci, vnímal som to ako z prvej rady. Skutočne neopísateľný pocit.“