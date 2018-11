All Star School hľadá školy, ktoré žijú pohybom

Týždenníky MY a Môžebyť.sk spolu vyhlasujú celoslovenskú súťaž pre základné a stredné školy.

5. nov 2018 o 13:35

Regionálne týždenníky MY spolu s multimediálnym projektom MÔŽEBYŤ.SK spúšťajú súťaž ALL STAR SCHOOL zameranú na základné a stredné školy s cieľom oceniť prácu učiteľov a podporiť mladé talenty z rôznych kútov Slovenska.

Projekt MÔŽEBYŤ.SK je v súlade so strategickými cieľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže. Odbornými partnermi projektu sú sekcia štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách.

„Súťaž poskytuje bezplatný mediálny priestor všetkým školám Slovenska, aby mohli odprezentovať a spropagovať svoju športovú činnosť, úspechy a výsledky mladých športovcov, ako aj inovatívne postupy pedagógov pri zážitkovej forme práce s deťmi a mládežou v rámci pohybových aktivít. "ALL STAR SCHOOL“ prioritne nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných športovcov, ale sleduje oveľa dôležitejšie poslanie – aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou životného štýlu čo najväčšej skupiny detí a mládeže na Slovensku a to bez ohľadu na ich športovú a pohybovú zdatnosť. Okrem rodičov sú to práve „neviditeľní hrdinovia“ - teda učitelia, tréneri a pracovníci s mládežou, na ktorých pleciach stojí táto veľká výzva,“ prezrádza koordinátor projektu, Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď.

„V našej škole sa hýbe každý, šport je cool a to už navždy!“

Na Slovensku pracuje v základných aj stredných školách veľký počet pedagógov a pracovníkov s mládežou, ktorí nad rámec svojich povinností a často aj bez potrebného športového zázemia a vybavenia investujú množstvo svojho času, energie a nadšenia s cieľom motivovať a vybudovať u detí a mládeže prirodzený vzťah a lásku k športu a pohybovým aktivitám.

Výchova formou zážitkov a radosti z pohybu je spôsob, akým sa dá v maximálnej možnej miere predchádzať tomu, aby sa u určitej skupiny žiakov a študentov stal šport a pohyb „nepriateľom“. V súťaži „ALL STAR SCHOOL“ preto nie je rozhodujúce – koľko rekordérov a šampiónov školu navštevuje, ale koľko žiakov sa pravidelne hýbe a len tak pre radosť si aj zašportuje. A práve školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, si zaslúžia našu pozornosť a mali by ísť pozitívnym príkladom ostatným.

„Jedným z hlavných cieľov súťaže je podpora a ocenenie práce pedagógov, ktorí sa venujú mládeži na školách, ako aj všeobecná podpora pohybu a zdravého životného štýlu mladých ľudí. Keďže medzi pravidelných a verných čitateľov týždenníkov MY patrí mnoho športovcov a športových fanúšikov, rozhodli sme sa ich týmto spôsobom priamo zapojiť do diania, kde okrem zviditeľnenia sa, môžu zároveň vyhrať hodnotné ceny pre seba a svoju školu“, hovorí vedúci marketingu týždenníkov MY, Peter Ciglan.

Do súťaže sa môže zapojiť každá škola ako jeden súťažný tím – v jednej z dvoch kategórií: 1) základné školy alebo 2) stredné školy. Úlohou každého súťažného tímu (školy) je najneskôr do 18. 12. 2018 vytvoriť a poslať text spolu s ľubovoľným počtom videí, prostredníctvom ktorých má priestor sa v čo najlepšom svetle spropagovať a ukázať, že práve „naša škola“ najviac žije pohybom a športom.

Dňa 25. 1. 2019 bude spustené on-line hlasovanie, v ktorom bude môcť každý bezplatne a neobmedzene hlasovať za jednotlivé školy (ich súťažné videá). On-line hlasovanie trvá do 30. 4. 2019. Za svojich favoritov budú môcť ľudia hlasovať aj prostredníctvom regionálnych novín MY a to prostredníctvom hlasovacieho kupónu, ktorý bude uverejnený v jednotlivých tituloch MY, či prostredníctvom ročného predplatného.

Na víťazov aj samotných hlasujúcich čaká viacero atraktívnych cien. Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom získajú : 1. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur, 2. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 5 000 eur, 3. miesto - Street workoutové ihrisko v hodnote 2 500 eur. Generálnym partnerom súťaže je občianske združenie BILLA ľuďom.

Viac o podmienkach súťaže nájdete tu.