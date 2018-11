VIDEO: BKM zareagoval na zlú sériu. Nádeje vkladajú aj do novej posily

Tím kouča Rudolfa Juga sa rozšíril o 24-ročného rozohrávača s reprezentačnými skúsenosťami.

4. nov 2018 o 7:07 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec sa v prebiehajúcej sezóne nedarí. Po šiestich prehratých extraligových zápasoch patrí Novohradčanom posledná deviata priečka. V klube sa na nelichotivú štatistiku rozhodli zareagovať a v sobotu oznámili príchod novej posily.

Je ním 24-ročný rozohrávač Marko Vukovič. Tento 191-centimetrový basketbalista má skúsenosti z národného tímu Bosny a Hercegoviny U18 a U20. Uplynulé mesiace strávil v španielskej Zornotze a slovinskom Hopsi Polzela.

Na Slovensku pôsobil v tíme KB Košice.

video //www.youtube.com/embed/Te3F35tbBPQ

