Soboťanky „pukli“ doma so Žilinou

Rimavskosobotské volejbalistky ťahajú sériu piatich prehier. V tabuľke klesli na jej dno.

5. nov 2018 o 8:18 JÚLIUS GEĽO

VK Slovan Rim.Sobota – VA UNIZA Žilina 2:3 (16, -18, 24, -25, -15), 1:3 (16, -26, -11, -18)

VK Slovan R. Sobota: Kudlíková ml., Panicová, Rosiarová, Sojková, Chebeňová, Szőkeová (Kudlíková st.).

RIM. SOBOTA. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota nevyužili v treťom kole prvej ligy Východ vo volejbale žien domáce prostredie. Zverenky trénerky Aleny Kudlíkovej st. hostili VA UNIZA Žilina. Predposledný tím v tabuľke si zmeral sily s posledným. V Slovane pokračujú problémy s úzkym kádrom. Navyše, zo zostavy vypadla zranená Žírošová, jedna z opôr kolektívu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Soboťanky nastúpili proti VA UNIZA len so šiestimi hráčkami. Úvodný set však bol ich záležitosťou. Druhé dejstvo si ukoristil celok z mesta pod Dubňom. Lenže po ňom vynútene odstúpila z hry zranená Szőkeová. Prezliecť do dresu sa tak musela ísť kormidelníčka domácich, ktorá figuruje na súpiske. V treťom i štvrtom sete sa rozhodlo v koncovke. Slovanistky viedli 2:1, ale Žilinčanky si vynútili tajbrejk. Hostky v ňom viedli 10:1, no domáce družstvo nepriaznivý stav nezlomil.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kokava majstrom jesene, v Zalužanoch útok na arbitra

Rozuzlenie napokon priniesla koncovka. Najprv nepremenila mečbal Žilina, potom aj Slovan, ibaže svoj druhý mečbal hosťujúce hráčky využili a zaznamenali vôbec prvú výhru v ročníku. Rimavská Sobota prehrala so Žilinou 2:3.

Začiatok druhého duelu Soboťankám vyšiel. V druhom dejstve ale Žilinčanky zdvihli hlavy a v dramatickej koncovke ho získali. Dostali sa na koňa a už z neho nezosadli. Slovan podľahol VA 1:3.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Soboťania spadli na tretie miesto

Perličkou je, že mladý žilinský tím triumfoval v obidvoch konfrontáciách, hoci pricestoval bez trénerského štábu. Hostky potiahla ich kľúčová hráčka Magdaléna Kováčiková. Rimavská Sobota klesla z piateho na posledné šieste miesto (jedna výhra, päť prehier – 4 body). Do jej kádra síce pribudla Natália Hroncová z VK Iskra Hnúšťa, no premiéru v novom drese si zatiaľ neodkrútila. V štvrtom kole Slovan privíta (10. novembra) MŠK Žiar nad Hronom.