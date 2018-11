Ďurianová medailu neobhájila

K pódiovým pozíciám sa na svetovom fóre ani nepriblížila.

6. nov 2018 o 10:37 JÚLIUS GEĽO

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Martina Ďurianová (AWK Kokava nad Rimavicou) sa predstavila na októbrových majstrovstvách sveta v armwrestlingu. Ich dejiskom bola turecká Antalya. Zápolila v juniorskej kategórii (do 18 rokov). Do bojov zasiahla vo váhe do 50 kg.

V krajine polmesiaca sa však študentke hnúšťanského gymnázia nedarilo. Ďurianová obsadila v súťažení ľavou rukou deviate miesto spomedzi dvanástich pretekárok a v pravačke skončila na poslednej desiatej priečke.

Martine sa nepodarilo nadviazať na minuloročný úspech, ktorý zaznamenala na svetovom šampionáte v Budapešti. V maďarskej metropole si ukoristila v súťažení junioriek ľavou rukou bronz.

V tomto roku sa Ďurianová presadila na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii. V kategórii do 18 rokov získala pravou rukou striebro.