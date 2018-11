Uhlár sa tešil z postupu, Filipiak v ostrých bojoch

Dvaja mládežnícki futbalisti z regiónu si plnili reprezentačné povinnosti.

7. nov 2018 o 12:00 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Futbalová reprezentácia do 17 rokov kraľovala na kvalifikačnom turnaji v Turecku. Zabezpečila si tak miestenku do druhej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy.

Súčasťou kádra, ktorý mal k dispozícii kormidelník Marek Bažík, bol tiež Ľuboš Uhlár. Tínedžer z Poltára, pôsobiaci v ŠK Slovan Bratislava, sa však na trávniku neobjavil. Všetky tri duely sledoval z lavičky. Mladí Slováci zdolali Severné Írsko 1:0, v druhom vystúpení suverénne porazili San Maríno 8:0 a nakoniec pokorili Turecko 3:0. Získali teda plný počet bodov.

„Mrzí ma, že som sa nedostal na ihrisko. Viacerí sme nehrali, boli sme však s tímom, žili sme celá lavička, tie emócie tam boli. Chceli sme vyhrať našu skupinu. Dosiahli sme úspech. Ideme do Elite Roundu z prvého koša, vyhneme sa napríklad Nemcom, Angličanom či Španielom,“ povedal Uhlár a pokračoval: „Zranil som sa na tréningu reprezentácie pred odletom do Turecka a v prvom zápase som nemohol hrať. V tom druhom by som mohol nastúpiť tak na 50 percent. V treťom zápase som potom už nehral.“

Naopak, národný mančaft do 19 rokov sa neprebojoval do druhej fázy kvalifikácie o postup na ME. Na kvalifikačnom turnaji v Albánsku vyhrali Slováci dve z troch stretnutí.

Tomáš Filipiak. (zdroj: Archív T.F.)

Zverenci kouča Alberta Rusnáka st. najprv zdolali Nórsko 2:1. V druhom polčase nastúpil ako striedajúci hráč Tomáš Filipiak (Udinese Calcio), ktorý pochádza z Kalinova.

S kariérou začínal v Baníku Kalinovo a hájil tiež farby ŠK Tempus Rimavská Sobota, Lučenca, Žiliny či bratislavského Slovana. Sokolíci v druhom dueli zvíťazili nad Albánskom 3:0, Filipiak hral už v základnej zostave. Odohral v nej rovnako aj tretí zápas, v ktorom ale Slováci podľahli Ukrajine 1:4. V ich neprospech zavážila v konečnom účtovaní výška prehry.