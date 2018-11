Divadelná jeseň pokračuje v šatni herečiek

Sériu novembrových predstavení odštartuje veselý pohľad do dámskej šatne. S Operetou nasleduje výlet do Paríža aby sa na záver mohli diváci pozrieť do zákulisia regionálneho divadla.

7. nov 2018 o 15:11 Radovan Vojenčák

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Z predstavenia Dámska šatňa.(Zdroj: archív NOS)

Písmo: A - | A + 0 5 Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

LUČENEC. V lučeneckom Divadle B.S. Timravy sa začína séria novembrových predstavení v rámci Divadelnej jesene. V stredu 7. novembera o 18:00 hod. sa v ňom predstaví Slovenské divadlo Vertigo Budapešť s hrou Arnošta Goldflama Dámska šatňa. „Dámska šatňa a v nej štyri herečky. Žijú tu veľký kus svojho umeleckého aj reálneho života. V tomto magickom priestore sa prelínajú ich súkromné životy s divadelným snením. To je pôdorys skvelej komédie," povedala o hre Milada Bolyošová s Novohradského osvetového strediska. Dodala, že Goldflam, sám herec, režisér a dramatik, v nej s jedinečným humorom a láskyplným porozumením vykresľuje osudy jednotlivých postáv a dáva nahliadnuť do ich vnútra. Skryť Vypnúť reklamu Po voľbách na operetu V nedeľu 11. novembera o 18:00 hod. môžu priaznivci operety zájsť na Divadlo Thália Színház Košice. Predstavia operetu od autorov Kálmána Imreho, Juliusa Brammera a Alfreda Grünwalda: A Montmartre-i ibolya / Fialka z Montmartru. Predstavenie je v maďarskom jazyku. „Opereta si svojou melodickou bohatosťou a dojemným príbehom určite získa aj naše publikum. Traja najlepší kamaráti, svetácki umelci s úžasným talentom sa tlačia v podkrovnej izbe v srdci Paríža a snívajú, že raz budú úspešní a bohatí. Teraz musia ale zachrániť, Violettu, Fialku z Montmartru aj za cenu vzdania sa svojich snov," povedala o hre Bolyošová. Pocta Hane Hegerovej V pondelok 12. novembra o 18:00 hod v Divadle B. S. Timravy Mestské divadlo Žilina uvedie hru Petra Pavlaca HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) „Jej prostredníctvom vstúpia diváci do zákulisia regionálneho divadla. Príbeh mladej herečky, ktorá sa ocitla v zložitej životnej situácii, spoznávame prostredníctvom silných Hegerovej piesní vo výnimočnom podaní Lucie Lužinskej a Veroniky Strapkovej," zakončila Bolyošová. Predstavenia Divadelnej jesene prinášajú Novohradské osvetové stredisko, Mesto Lučenec, OZ Timrava a ZO Csemadok Lučenec. Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: V lučeneckej synagóge odovzdávali ocenenia