Napriek doživotnému zákazu šoféroval opitý, odsúdili ho

Žiadosť prokurátora o vyšší trest súd zamietol. Obvinený požadoval naopak jeho zníženie.

8. nov 2018 o 10:15 SITA

BANSKÁ BYSTRICA/VEĽKÝ KRTÍŠ. Úhrnný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov za alkohol a marenie výkonu úradného rozhodnutia potvrdil 7. novembra odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 39-ročného vodiča Jozefa N. z Veľkého Krtíša. Išlo u neho o opakovaný alkoholový delikt za volantom a šoférovanie napriek doživotnému zákazu. Doteraz recidivistu ako vodiča súdili za alkohol päťkrát a v karte vodiča má viacero priestupkov za porušenie pravidiel v cestnej premávke.



Jozef N. v apríli tohto roka viedol auto Renault Megan od obce Dolné Plachtince do obce Obeckov. Pri policajnej kontrole mu v dychu namerali takmer tri promile alkoholu. Šoféroval opitý aj napriek tomu, že v roku 2014 ho odsúdili za to isté. Vtedy mu súd uložil doživotný zákaz šoférovania a nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden rok. Aktuálne spáchal prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia.



Na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši sa obvinený k jazde pod vplyvom alkoholu a napriek zákazu priznal. Súd to zobral ako poľahčujúcu okolnosť a uložil mu nepodmienečný trest v trvaní jeden a pol roka.

Proti prvostupňovému rozsudku sa odvolal prokurátor, ktorý navrhoval uložiť mu trest dva roky nepodmienečne. Naopak, obžalovaný označil trest za neprimerane prísny a požadoval jeho zmiernenie. Doteraz bol Jozef N. osemkrát súdne trestaný. Odvolací senát krajského súdu nevyhovel ani jednému.



Odsúdený bude musieť absolvovať protialkoholické liečenie ústavnou formou. Trest si odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia, pretože v minulosti už bol vo väzení za úmyselný trestný čin. Jozefa N. na odvolacie konanie eskortovali z väzby, do ktorej sa dostal v apríli po tom, ako jazdil opitý. Predseda senátu ho upozornil, že ak si po vykonaní trestu opäť sadne za volant, trest bude na hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je dva roky.