Gemer sa pýši európskym, ak nie aj svetovým unikátom

V regióne je už len jeden výrobca kyjatických hračiek.

9. nov 2018 o 7:56 Marcela Ballová

RIMAVSKÉ ZALUŽANY. Jeho dielňa vonia drevom. Rodia sa v nej unikátne predmety, ktorých sláva po smrti majstra Rudolfa Stehlíka v regióne takmer zanikla. Vďaka Ladislavovi Hedvigimu z Rimavských Zalužian sa tak nestalo.

Inšpirovala ho kniha

S tajomstvami jedinečných vzorov, zdobiacich kyjatické hračky, sa začal zoznamovať pred piatimi rokmi. Tradícia dedičstva našich predkov tak pokračuje aj po vyše stopäťdesiatich rokoch.

Práca s drevom je jeho srdcovkou. Najprv vyrábal rôzne poličky, potom presedlal na hračky. No sprvu neboli kyjatické. K tým sa dostal náhodou.

„Inšpiráciu som hľadal v literatúre. V knihe Slovenské ľudové hračky som objavil aj kyjatické. Paradoxne, majú korene neďaleko dediny, v ktorej žijem, a nič som o nich netušil. Zaujali ma,“ spomína Ladislav, vyučený spojovací technik.

Šikovný elektrikár sa stretol aj so spomínaným majstrom Stehlíkom. Ten mu poukazoval svoje diela. Jeho manželka mu neskôr darovala predlohy vzorov, ktoré ľudový umelec zvečnil na dreve.

„Základom je kružidlo. Nedá sa kúpiť. Každý majster si ho musí vyrobiť sám. Veruže, nie je jednoduché ho zhotoviť,“ ozrejmuje Ladislav, ktorý by chcel časom vyrábať aj nábytok s kyjatickým vzorom.

Aktuálne sú jeho diela dostupné prostredníctvom Ústredia ľudovej umeleckej kultúry. Občas zájde aj na jarmok. „Ľuďom sa hračky páčia. Popozerajú, no v našom kraji si ich málokto kúpi,“ podotkol výrobca s tým, že prácou, ktorá je zároveň jeho koníčkom, by sa rád živil.

„Zatiaľ sa z toho vyžiť nedá. Zrejme sa budem musieť poobzerať po robote niekde na západnom Slovensku. To by však hračky aj plány s nábytkom museli ísť bokom, čo by bola škoda,“ povzdychol.

Kus histórie, ktorý by nemal zaniknúť

Koníky, stoličky, svietniky, truhličky či kohútiky. Ladislav tvrdí, že kyjatické hračky sú európskym, ak nie aj svetovým unikátom. „Bola by veľká škoda, keby upadli do zabudnutia. Je to neodmysliteľný kus našej histórie. Taký, ktorý nikde inde nenájdete.“

Skôr ako hračky uzrel svetlo svety nábytok s kyjatickým vzorom. Je typický rytými geometrickými vzormi. Ich základom je kruh a elipsa. Majstri vyrábali drevené skrine, ktoré slúžili na uskladnenie obilia. Potom prišli na rad truhlice a iný nábytok. Postupom času sa zrodili drevené figúrky, prevažne z bukového dreva. Niektoré merali aj vyše metra. Našli sa aj hračky s praktickým využitím. Napríklad koník slúžil deťom ako dnešné odrážadlo. Začiatok hromadnej výroby kyjatických hračiek sa datuje do roku 1926. V 60. rokoch však zanikla.