BKM Lučenec na domácej pôde proti Svitu

Sobota v Novohrade bude okrem volieb patriť aj basketbalu.

9. nov 2018 o 11:38 Jozef Mikuš

LUČENEC. Stredajšie (7.11.) ôsme kolo basketbalovej extraligy bolo pre BKM Lučenec konečne víťazné. Novohradčania na handlovskej pôde zaznamenali prvý triumf v sezóne a s víťaznými ambíciami nastúpia aj v deviatom kole.

Tentoraz o ďalšie body zabojujú pred domácimi fanúšikmi.

Hráči BKM Lučenec vybehnú v sobotu 10. novembra o 18.00 hod. v športovej hale Arena proti Svitu.

Novohradskému publiku by sa mala predstaviť aj nová posila Marko Vukovič. Naopak, dres BKM si už neoblečú Filip Dratva a Mor Menashe, s ktorými klub ukončil spoluprácu.

