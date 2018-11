Po prvom tréningu chcel skončiť, dnes je slovenským reprezentantom

Patrik Kulich, rodák z Poltára žijúci v Lučenci, sa úspešne presadzuje na slovenskej futsalovej scéne.

9. nov 2018 o 15:31 Jozef Mikuš

LUČENEC. Len približne sedem mesiacov od prvého tréningu mu stačilo na to, aby si získal dôveru reprezentačného trénera. Futsalové palubovky trhá v juniorke aj medzi mužmi Mimelu Lučenec, no jeho športový životopis tiež obsahuje odrážky so zápasmi v národnom drese. Patrik Kulich je jednou z mladých nádejí slovenského futsalu.

Ani Patrikov športový príbeh sa nezačal písať inak ako na futbalovom trávniku. Prvé divácke „oťukávačky“ rýchlo vymenil za kopačky v prípravke Poltára. „Snažil som sa chodiť na každý tréning a byť stále lepší. Futbal ma oslovil a okrem toho, hrali ho všetci kamaráti. Nemal som dôvod prejsť k inému športu,“ povedal na úvod 19-ročný športovec.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mládežnícke kategórie si odbil v Poltári, rimavskosobotskom Tempuse a Podbrezovej, na ktorú si spomína najradšej. V súčasnosti je členom kádra poltárskeho áčka a jar uplynulej sezóny strávil v drese lučeneckého MŠK Novohrad.

Tréner Berky v ňom videl potenciál

Patrik sa na jeseň roku 2017 rozhodol vymeniť trávnik za palubovku.

„Moji kamaráti Lukáš Hrnčiar a Robo Berky začali chodiť na tréningy futsalového Mimelu Lučenec. Práve vtedy sa v klube formoval juniorský tím. Tréner Marián Berky sa na mňa pýtal chalanov a zavolal ma na prvý tréning. Tam sa začala moja futsalová cesta,“ opísal mladý vysokoškolák.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Juniori Mimelu vykročili do novej sezóny pravou nohou

Prvé minúty na palubovke neboli pre rodáka z Poltára žijúceho v Lučenci radostné. Na palubovke mu to nešlo a už počas tréningu si povedal, že futsal nie je pre neho.

„Našťastie, tréner Berky si so mnou pohovoril. Povedal, že mu na mne záleží a že chce, aby som sa posunul, lebo na to mám. Tak som začal chodiť na tréningy. Makal som aj doma. Pozeral som videá zo zápasov a učil sa útočiť, brániť a čítať signály. Prvé zlepšenia prišli pomerne rýchlo a futsal som si obľúbil. Odrazu som mal viac času na loptu a mohol som si dovoliť to, čo na futbale nie. Futsalová dynamika a rýchlosť pohybu i myslenia je až návyková.“

Premiéra za mužov so streleckým zápisom

Mladý pivot tak naštartoval svoju kariéru v juniorke Mimelu Lučenec.

Hoci sa zišla partia mladých talentov, hra najmä v prvých zápasoch pripomínala futbal v hale a nie futsal. Napriek tomu zvládli Lučenčania premiéru v juniorskej extralige na výbornú a v sezóne 2017/18 sa stali majstrami Slovenska U20.

„Keby to niekto predpovedal na začiatku ročníka, tak by sme ho asi vysmiali. V prvom zápase sme poriadne nevedeli, kde máme stáť a čo máme robiť. Našťastie, pomohli nám skúsení Brazílčania, no väčšinu zápasov sme odohrali bez nich. Dokázali sme vyhrať proti silným tímom a odvtedy sme to začali brať vážnejšie.“

Drina na tréningu aj v juniorke sa pretavila do možnosti nastúpiť za mužov. Patrikova premiéra nastala v závere zápasu proti Bílim Andelom (9. 3.), kedy sa výhrou 7:0 rozhodlo o jednoznačnom postupe Mimelu do extraligovej play-off.

Novohradčan svoju premiéru využil na sto percent a už po pár sekundách hry si pripísal prvý gól za áčko Lučenca. Ako sám skonštatoval, vďačí za to najmä podpore zo strany trénera Mariána Berkyho a hráčov Attilu Fehérváriho či Antona Brunovského, ktorí na mladých dozerajú.

Ostrá skúška v repre na šampionáte akademikov

Tomuto úspechu však predchádzal míľnik v podobe prvých reprezentačných zárezov vo futsalovej devätnástke.

„Spomínam si, keď mi prišla správa od trénera s pozvánkou na zraz. Neváhal som. Druhé prekvapenie prišlo, keď som zistil, že odohráme dva priateľské zápasy proti Španielom,“ pospomínal futsalista. Po sústredení v tíme U19 prišiel ďalší Patrikov úspech, keď ho v apríli ocenili treťou priečkou v kategórii Objav roka do 19 rokov ankety Top Futsal.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Katsuďáci oslávili Svetový deň džuda turnajom malých nádejí

Neprešiel ani polrok a Patrika opäť povolali do reprezentácie. Tentoraz do tímu akademikov, ktorých v auguste čakali zápasy na Univerzitných majstrovstvách sveta vo futsale v Kazachstane.

„Prvý duel sme hrali proti Rusom, ktorí majstrovstvá aj vyhrali. Tréner ma poslal do hry a striedanie bolo parádne. Spolu s ďalšími mladíkmi sme mali šance, za čo nás kouč pochválil. Síce som v Kazachstane nedostal veľa príležitostí, no myslím, že tie ponúknuté som využil dosť dobre. Obsadili sme konečné 9. miesto zo 16 družstiev. Účasť na takomto podujatí je pre mňa zážitkom na celý život.“

Vzorom mu je kapitán Mimelu Fehérvári

Aj spomienka na majstrovstvá sveta je pre 19-ročného športovca motiváciou do ďalších futsalových tréningov. Tie musí v súčasnosti skĺbiť s futbalovými a vysokoškolskými povinnosťami.

„Zatiaľ sa mi to darí, aj keď dochádzanie vie byť niekedy vyčerpávajúce. Vidina ďalších úspechov je však silnejšia. Rád by som sa aspoň priblížil k tomu, čo dosiahol náš kapitán Attila Fehérvári. Je pre nás mladých veľkým vzorom. Preto verím, že ak mi bude zdravie slúžiť, na klubovej aj reprezentačnej scéne to dotiahnem čo najďalej,“ doplnil Patrik Kulich.