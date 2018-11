FOTO: Lučenec nedal Bystrici šancu

Futsalisti Mimelu si pripísali šiestu výhru v sezóne.

10. nov 2018 o 7:47 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - Lion car MIBA Banská Bystrica 9:3 (4:2)

Góly: 4. a 33. Sobral, 5. Luciano, 7. Hricov, 19. a 28. Fehérvári, 24. a 40. Steinwandter, 37. Ferreira - 1. a 16. Silva, 32. Konder, R: Mário Bohun, 700 divákov, ŽK: 18. Čief, 33. Ferreira.

Lučenec: Oberman, Mikuš - Fehérvári, Greško, Steinwandter, Sobral, Hricov, Petík, Luciano, Ferreira, Kulich, Kočiš, Keszi, Mészáros.

Ban. Bystrica: Hanakovič - Konder, Vajda, Dobrota, Soares, Čief, Silva, Telúch, Rafanides, Tužinský, Král.

Ostatné výsledky: Levice - MŠK Žilina 4:3, Wild Boys ´02 BA - ŠK Pinerola BA 1:8.

LUČENEC. Aj ôsme kolo Varta futsal ligy bolo pre Mimel Lučenec víťazné. Novohradčania opäť potvrdili svoje kvality a sériu bez prehry natiahli na šesť zápasov (v 7. kole mal Mimel pre nepárny počet účastníkov prestávku a 4. kolo sa bude dohrávať o týždeň).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vstup do zápasu mali lepší Bystričania, keď sa gólovo zapísal Silva. Radosť hosťom ale o 3 min. neskôr pokazil Sobral, ktorý poslal loptu do siete pomedzi nohy brankára Hanakoviča. Netrvalo dlho a domáci Luciano dostal Mimel do vedenia. To vzápätí zvýšil Hricov, ktorý na seba neskôr prevzal úlohu gólmana a hlavou zastavil tvrdú strelu smerujúcu do lučeneckej brány.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Po prvom tréningu chcel skončiť, dnes je slovenským reprezentantom

Následné šance domácich Kočiša a Sobrala alebo Bystričanov Rafanidesa a Kondera stav nezmenili. Predviedli sa aj brankári Oberman a Hanakovič. Hostia spod Urpína sa v 16. min. dočkali kontaktného gólu z kopačky Silvu. To sa ale nepáčilo Fehérvárimu a upravil na polčasových 4:2.

Približne 4 min. po prestávke za domácich pridal Steinwandter. Kým pokus hosťujúceho Dobrotu v sieti neskončil, domáci kapitán Fehérvári po spolupráci so Sobralom zvýšil vedenie domácich. Krátko na to padol posledný gól Bystričanov v zápase. Lučenec však nemal dosť a pridal ešte tri góly. Hostia chceli stretnutie zdramatizovať hrou bez brankára, no Mimel si jednoznačnú výhru ustrážil.

Už budúci piatok hrá Mimel Lučenec opäť doma. V piatok (16.11.) o 19.00 hod. v športovej hale Arena zabojuje v dohrávke 4. kola proti Leviciam.

video //www.youtube.com/embed/NisezzQ6di8