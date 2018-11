Komunálne voľby: Horný koniec už pozná víťaza volieb, dolný má bohatý výber

Dolnobzovčania žijú v dvoch okresoch.

10. nov 2018 o 14:00 Marcela Ballová

Most rozdeľuje dedinu do dvoch okresov.(Zdroj: Marcela Ballová)

DOLNÁ BZOVÁ. Nie všetci Dolnobzovčania volia vo svojej dedine. Obec totiž rozdeľuje most. Menšia časť patrí do Lučeneckého okresu a tak tretina voličov musí vycestovať do Mýtnej. Ostatní môžu voliť priamo dedine, keďže žijú v Detvianskom okrese.

Napriek tomu tu majú voľby pokojný priebeh. K urnám pristupujú mladí aj seniori.

Väčšia časť dediny už vie, kto bude starostom. Na tomto poste zotrvá Jozef Malatinec. V aktuálnych voľbách nemá vyzývateľa. „Mýtňanská" vetva má na výber až z piatich kandidátov. Starostovské kreslo chcú obsadiť Peter Jurík, Dana Marková, Jozef Národa, Peter Šimove a Marta Šuleková.