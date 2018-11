Komunálne voľby: Účasť v Tornali je zatiaľ vyššia ako v predchádzajúcich voľbách

Členovia komisií očakávajú viac ľudí najmä podvečer.

10. nov 2018 o 16:22 TASR

TORNAĽA Volebná účasť v meste Tornaľa na juhu Revúckeho okresu je po polovici volebného dňa vyššia ako počas predchádzajúcich volieb do vyšších územných celkov (VÚC). Zároveň sa však nevymyká bežnému priemeru predchádzajúcich komunálnych volieb. Zhodli sa na tom viacerí členovia okrskových volebných komisií v meste.

"V porovnaní s komunálnymi voľbami je to asi to isté, čo býva stále. Keď tak porovnávame, chodia takmer tí istí ľudia, či už mladí alebo starí," podotkla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 6 Ľubica Janšová. Rozdiel v účasti je podľa nej len pri porovnaní s voľbami do VÚC, o ktoré bol vlani nízky záujem. Dodala tiež, že v ich okrsku je zapísaných 757 voličov.

Minúta po minúte: Banskobystrický kraj volí primátorov a starostov

Ako pokračovala členka okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 5 Jarmila Kissová, ľudia prichádzajú priebežne. "Som tu v komisii pravidelne každý rok. Účasť hodnotím ako bežnú v porovnaní s inými komunálnymi voľbami. Viac ľudí bude zrejme prichádzať podvečer," konkretizovala s tým, že záujem je vyšší ako v prípade volieb do VÚC. Zároveň doplnila, že v ich okrsku je zapísaných 666 voličov.

Komunálne voľby: Horný koniec už pozná víťaza volieb, dolný má bohatý výber

Ako uviedol 46-ročný volič Róbert z Tornale, voliť chodí stále, pretože to považuje za svoju občiansku povinnosť. Zmeniť v meste by sa podľa neho malo veľmi veľa vecí. "Na ľuďoch v tomto meste vidno, že strácajú životný entuziazmus. Vidíte na nich, že nie sú priateľskí, ako boli niekedy, ako si to pamätám z detstva. Myslím si, že týmto treba začať, prestať riešiť, kto je Slovák, Maďar, Róm alebo Číňan a sústrediť sa na to, že sme obyvatelia jedného mesta, a ťahať za jeden povraz," zdôraznil.

Komunálne voľby: V obci, ktorej exstarosta sa preslávil streľbou, kandiduje len jeden

Za najvypuklejšie problémy Tornale, ktorých riešenie očakáva po voľbách, považuje výstavbu kanalizácie, obnovu kúpaliska, oddychové zóny či bezpečnosť, keďže mesto nemá mestskú políciu.

V Tornali žije v súčasnosti vyše 7200 obyvateľov. Podľa sčítania z roku 2011 sa 58 percent populácie hlásilo k maďarskej národnosti, 30 percent k slovenskej a štyri percentá k rómskej. Zvyšok uviedol pri sčítaní inú národnosť.