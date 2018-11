Tréner BKM Jugo: Aj takto sa dá prehrať vyhratý zápas

Svit rozhodol o výhre nad Lučencom v závere stretnutia.

10. nov 2018 o 21:39 Jozef Mikuš

BKM Lučenec - Iskra Svit 89:92 (22:22, 25:22, 25:17, 16:31)

LUČENEC. Domáci Lučenec stredajšia výhra v Handlovej očividne nakopla a v sobotu (10.11.) v zápase so Svitom pod koše vybehlo iné mužstvo. K energickému nástupu prispel aj nový hráč - Marko Vukovič. Ani to však nestačilo na druhé víťazstvo v sezóne. Spokojnejší boli po zápase hostia spod Tatier.

Prvá desaťminútovka priniesla viacero pekných akcií. V domácom drese to padalo najmä Griffinovi a trojkami sa zaskvel Pipíška. Za hostí sa triafali Galata či Washburn. Pred polčasovou prestávkou sa tímy predbiehali v držaní skóre. BKM ťahal aj dôsledný Jacobs, premenené trestné hody zabezpečil Shelton. Do kabín sa odišlo za stavu 47:44.

Po zmene strán sa náskok Lučenca zvyšoval. Necelé štyri minúty od začiatku tretej štvrtiny hodil domáci Sarna trojku na 59:48. Fanúšikov krátko na to dostal do varu prienik a následné zakončenie Sheltona. Tomu v premieňaní kontroval tímový kolega Agusi.

Svit nedokázal v tejto fáze hry zareagovať výraznejším stiahnutím bodového náskoku. To sa ale zmenilo v poslednom dejstve, kedy hostia zabrali. Bodovo pomohli Davis, Washburn, Guillory či presný Avramovič. Posledné sekundy patrili pretekom o to, kto bude držať aspoň jednobodový náskok.

Šťastnejší boli Sviťania, ktorí v závere stretnutia rozhodli o víťazstve 89:92.

V 10. kole (17.11.) BKM Lučenec, ktorému naďalej patrí posledná priečka, vycestuje do Komárna a v 11. kole (21.11. o 18.00 hod.) doma privíta Levice.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: „Zápas sme mali výborne rozohraný. Vyhrávali sme takmer počas celého stretnutia, no v záverečných minútach sme opäť zlyhali. Súperovi sme pustili otvorené trojkové zakončenia, ktoré úspešne premieňali. Naopak, my sme chceli rozhodovať z nepripravených trojkových pokusov. Dnes rozhodla koncentrácia, ktorá nám veľmi chýbala. Mysleli sme si, že už zápas vyhráme a stal sa opak. Škoda, aj takýmto spôsobom sa dá prehrať vyhratý zápas.“



Duke Shelton, hráč Lučenca: „Napriek tomu, že som dnes dal možno najviac bodov a podal slušný výkon, na súpera to nestačilo. Počas zápasu nemyslím na seba, ale na spoluhráčov a tí mi dnes pomohli. Hrali sme počas celého zápasu dobrý basketbal, viedli sme o 14 bodov. Boli sme už asi unesení výsledkom a to sa nám pred koncom vypomstilo. Zápas by sme mali hrať až do posledného hvizdu rozhodcov. Musíme sa vrátiť k svojej hre s pozorným bránením, doskakovaním a presným zakončením. Inak zápas nevyhráme.“

Michal Madzin, tréner Svitu: "Sme veľmi šťastní, že sme vyhrali po takom obrate. Bolo neskutočné, čo naši chlapci dali do hry v poslednej štvrtine. Aj napriek tomu, že boli extrémne vyťažení, dokázali sa vyžmýkať do posledných síl. Výkon počas väčšiny zápasu nebol taký, aký vieme podať. Boli sme šťastnejší a víťazstvo sme zobrali v posledných sekundách. Sme extrémne spokojní s výsledkom, s hrou musíme popracovať."

Saša Avramovič, hráč Svitu: "Bol to veľmi ťažký zápas. Vedeli sme, čo na nás čaká. Lučenec hrá na domácej pôde veľmi dobre. Súperovi sme nechali príliš veľa možností na skórovanie. Myslím, že k výhre nám pomohlo najmä posledných päť minút. Musíme sa sústrediť na každú drobnosť, ktorú tréner povie. Výhra v Lučenci je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujem spoluhráčom aj realizačnému tímu za výkon. Podali sme viac než stopercentný výkon."

