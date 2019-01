Súboj úradujúceho majstra s posledným prekvapenie nepriniesol

BKM Lučenec podľahol domáceho Patriotom z Levíc.

6. jan 2019 o 9:29 Jozef Mikuš

BK Levickí Patrioti – BKM Lučenec 98:64 (23:26, 30:11, 21:13, 24:14)

Levice: Tomič 22, Gačeša 20, Alexander 18, S. Davis 12, Bachan 3 (Bojanovský 11, Williams 10, Volárik 2, Adámik 0).

Lučenec: Shelton 17, Agusi 14, Jacobs 11, Jackuliak 9, Griffin 7 (Pipíška 6, Grenda, Sarna, Vranjes a Vukovič 0).

TH: 27/21 – 17/9. Trojky: 9 – 9. Fauly: 16 – 24. Rozhodovali: Tomašovič, Lamoš, Bartoš.

LEVICE/LUČENEC. Basketbalový tím Lučenca vycestoval na prvý zápas nového roka na pôdu súpera. V dvadsiatom kole (5.1.) sa Jányho partia predstavila u levických Patriotov.

Prvá štvrtina domácich zaskočila. Tlak a koncentrovaná hra BKM vyústila na konci prvej desaťminútovky v lepšie skóre pre hostí. Levice sa ale rýchlo otriasli a až do konca zápasu udávali tempo hry. Pre Lučenec sa tak zápas skončil sedemnástou prehrou v sezóne.

Novohradčania sa v ďalšom kole predstavia na domácej pôde. V stredu 9. januára od 18.00 hod. v Arene privítajú tím bratislavského Interu.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Prvá štvrtina, keď sme hrali v najsilnejšom zložení, aké sme schopné postaviť, bola vyrovnaná a pre nás optimistická. Samozrejme, ukázalo sa a vyprovokovala domácich k tomu, aby pridali, že to tak jednoducho nepôjde. Aj sa tak stalo, sprísnili obranu, boli presní v zakončení, mali úspešnú kombináciu a už v podstate od druhej štvrtiny si postavili základ tohto úspechu. Druhý polčas hrali jasne v dominancii.“

Ike Agusi, hráč Lučenca: „V prvej štvrtine sme hrali dobre, snažili sme sa plniť pokyny trénera. Od druhej až do štvrtej štvrtiny nám to už však nevychádzalo.“

Teo Hojč, tréner Levíc: „Nebolo to pre nás ľahká situácia, celú sezónu nás trápia zranenia. K dispozícii sme na poste rozohrávačov mali len Alexandra a Tomiča, z tých, čo hrajú viacej minút. Preto sme sa pripravovali veľmi zodpovedne, museli sme urobiť úpravy v našej taktike, aby sme boli schopní vyhrať toto stretnutie. Je veľmi ťažké koučovať túto sezónu, v dôsledku týchto zranení. Netrénujeme tak, ako by sme chceli. Napríklad tento týždeň sme mali päť dní na tréning a nemohli sme pre zranenia trénovať päť na päť. Nie je to dobré, nie som z toho šťastný, pretože tím potrebuje trénovať päť na päť. Bojanovský mal výron členka, dostane sa späť do formy, začne hrať dobre a príde ďalší výron. Musí sa dostať späť do rytmu, podobné to bude s Krajčovičom. Máme aj bizarné zranenia, po zápase v Handlovej ideme na tímovú večeru, čašníčke padnú poháre a črep padne na ruku Milana Žiaka. Musel ísť do nemocnice na štichy, preto v tomto stretnutí nehral. Neviem, či sme niekomu niečo urobili, ale je to obrovská smola. Gratulujem však mojim chlapcom. Myslím si, že odohrali dobrý zápas. Bolo to stretnutie, ktoré sme museli vyhrať. Som toho názoru, že sme nevyzerali zle.“

Boban Tomič, hráč Levíc: „Od prvej minúty sme išli do toho podľa nášho plánu, ale v úvode a hlavnej v prvej štvrtine sme sa mierne trápili. V druhej časti sme začali hrať o čosi lepšie, zlepšil sa aj pohyb lopty. Začali sme hrať našu hru a podarilo sa nám vyhrať toto stretnutie, ako sme chceli.“ (zdroj:basketliga.sk)

TABUĽKA

1.Levice 18 14 4 1538:1335(+203) 32

2.Inter BA 17 14 3 1438:1120(+318) 31

3.Svit 18 13 5 1506:1414(+92) 31

4.Žilina 18 11 7 1479:1433(+46) 29

5.Prievidza 17 8 9 1307:1262(+45) 25

6.Spiš. N. Ves 18 7 11 1482:1592(-110) 25

7.Komárno 18 7 11 1413:1493(-80) 25

8.Handlová 18 5 13 1307:1511(-204) 23

9.Lučenec 18 1 17 1263:1573(-310) 19

