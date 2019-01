Favoriti vyhrali, Matyas RS rozdrvil Mladé Pušky

Výsledkový sumár 9. kola Balex Trade Futsal ligy.

6. jan 2019 o 12:21 Jozef Mikuš

VÝSLEDKY 9. KOLA

Mladé Pušky – Matyas RS 1:11 (1:4)

Góly: Klimák – L. Šťavina ml. 5, Vargic 3, Zibrin 2, Mišo (vlastný).

Naplnili sa očakávania bojovného zápasu. Posilnený tím Matyas RS na čele s pozorným brankárom jednoznačne zvíťazil.

Energy Team – Galaxy 3:11 (1:5)

Góly: Radič 2, Lazsík – Bodor 4, Iboš 3, Fajd 2, Gáspár, Baláž. ŽK: Lazsík (Energy Team).

Galaxy potvrdilo skvelú formu aj v zápase proti bojovnému Energy Teamu.

Hey Taxi – FC Thorma 2:13 (0:7)

Góly: Vrabec, Juríček – Farkaš 3, Rutkaj 3, Vršanský 2, Lipták, Šupina, Brusznyai, Kelemen, Kanda (vlastný). ŽK: Kelemen (FC Thorma).

Snaživý tím Hey Taxi na kvality FC Thorma nestačil.

OŠK Biskupice JPM Plus – Balex Trade Team 4:11 (2:5)

Góly: Fülöp 2, Erdelac, Máté - Šulek 3, Máč 2, Oberman 2, Rácz 2, Tóth 2. ŽK: Bogdáň (OŠK Biskupice JPM Plus).

Biskupice hrýzli do poslednej chvíle. Odhodlané mužstvo Balex Trade Teamu s koncentrovaným brankárom Šágom bolo však úspešnejšie.

Zápasy hodnotila Erika Villányi.

Dohrávka 8. kola: Hey Taxi – Mladé Pušky 4:11 (1:5), góly: Vrabec 3, Melich – Mišo 5, Becáni 3, Berky 2, Kulich.

Program 10. kola (12.1.): OŠK Biskupice JPM Plus – Galaxy (o 12.00 hod.), Hey Taxi – Energy Team (o 13.00 hod.), Mladé Pušky – Balex Trade Team (o 14.00 hod.), Matyas RS – FC Thorma (o 15.00 hod.).