Vianočné stromčeky spracujú v kompostárni

V Lučenci je niekoľko spôsobov ich odovzdania na ekologické spracovanie.

8. jan 2019 o 20:29 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Po vianočných sviatkoch nastal čas vyhadzovania živých stromčekov. Samospráva mesta Lučenec ponúka občanom viacero možností ako ponúknuť stromčeky na ekologické spracovanie. Informácie zverejnila na internetovej stránke mesta.

„Obyvatelia môžu vianočné stromčeky odviesť priamo do kompostárne mesta, alebo ich odovzdať v zbernom dvore na Fiľakovskej ceste , prípadne vianočné stromčeky určené na vyhodenie môžete ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov Mepos, s.r.o. ." Občania nesmú zabudnúť zbaviť stromčeky všetkých ozdôb a háčikov. Po podrvení budú totiž využité na výrobu kompostu.

„Do kompostárne je možné vianočné stromčeky priniesť v pracovné dni v čase od 7:30 do 15:30 hod. Do zberného dvora je možné vianočné stromčeky odovzdať počas prevádzkových hodín:v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.," informuje ďalej samospráva.

Odvoz stromčekov od bytových domov sa vykoná od 8. januára 2019, ďalej v treťom kalendárnom týždni. Prípadne podľa potreby na základe vykonaných kontrol. Odvoz stromčekov od rodinných domov prebehne v 3. týždni v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu, resp. podľa potreby na základe vykonaných kontrol.