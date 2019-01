V Hnúšti dolaďujú káder

Príchod Karolíny Jozefíkovej sa doriešil, kolektív Iskry by mala posilniť aj Michaela Randisová.

10. jan 2019 o 11:00 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Novou akvizíciou družstva starších žiačok VK Iskra Hnúšťa je Karolína Jozefíková. Do Iskry prišla na hosťovanie z MVK Poltár. V aktuálnej sezóne farby materského klubu nehájila, no rozhodla sa teraz vrátiť do súťažného kolotoča.

Ešte pred ňou pribudla v decembri na hnúšťanskú súpisku Poltárčanka Petronela Sabóová. V jej prípade však všetko nasvedčuje tomu, že išlo len o krátku epizódu. Nestihla si pripísať na konto ani jeden štart, s tímom sa ďalej nepripravuje. Aj ona mala predtým prestávku od volejbalu. „Už odovzdala veci,“ uviedol hnúšťanský tréner Štefan Majeský.

Pod jeho taktovkou najnovšie trénuje tiež Michaela Randisová. Tá do decembra nastupovala za kadetky Poltára. V MVK oznámila ukončenie pôsobenia. Vyzerá to tak, že zainteresované strany nájdu spoločnú reč a Randisová posilní kolektív Iskry.

Hnúšťa sa nachádza v prvej triede (M – SR oblasť Stred) na treťom mieste. Jej volejbalistky sedemkrát zvíťazili, deväťkrát prehrali, nazbierali 22 bodov. Po tom, ako sa káder starších žiačok Iskry postupne zúžil, odohrala ostatné kolá len so siedmimi hráčkami a potrebovala ho vystužiť.

Na druhej strane v poltárskom družstve kadetiek hosťuje v prebiehajúcom ročníku päť Hnúšťaniek.