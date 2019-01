Inter v Lučenci potvrdil pozíciu lídra

BKM na vedúci tím extraligovej tabuľky nestačil.

9. jan 2019 o 21:11 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BK Inter Bratislava 57:89 (12:21, 16:28, 20:15, 9:25)

Lučenec: Shelton 17, Agusi 14, Jacobs 13, Pipíška 4, Griffin 3 (Vranjes 4, Jackuliak 2, Grenda, Sarna a Vukovič 0).

Inter: Kinney 15, Smith 14, Barač a Baťka po 10, Skinner 9 (Mrviš 16, Abrhám 8, Fusek 4, Kozlík 3, Kuffa a Páleník 0).

TH: 17/14 – 10/8. Fauly: 14 - 19. Trojky: 5 – 11. Rozhodovali: Zubák, Karniš, Čurilla.

LUČENEC. Súboje 21. kola basketbalovej extraligy priniesli aj stretnutie vedúceho tímu s posledným. Domáca partia Tibora Jányho vyzvala na súboj hostí z Interu Bratislava.

Hoci skóre otvoril Inter, domáci sa aj vďaka rýchlym trojkám Jacobsa dostali do vedenia. Hostia sa ale okamžite spamätali, prevzali opraty a prvé dejstvo vyhrali 12:21.

Náskok basketbalistov z hlavného mesta sa do polčasu zvyšoval. Ich kôš bol pre domácich zakliaty a pokusy Novohradčanov častejšie končili iba na obruči. Do kabín sa odišlo za stavu 28:49.

BKM Lučenec mal po polčasovej prestávke výborný nástup. Útoky ťahal najmä šikovný Agusi, ale Vidinovi zverenci dokázali opäť včas zareagovať. Využili diery v domácej obrane a rýchlymi brejkami nedovolili stiahnuť skóre. Záverečné dejstvo už zmenu neprinieslo a Lučenec tak prehral ďalší zápas.

Najbližšie na BKM čaká cesta do Prievidze (12.1.) a o týždeň neskôr (19.1.) bude hrať v Arene proti Spišskej Novej Vsi.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "V porovnaní s Interom máme oveľa menej skúseností, čo sa aj ukázalo. Ale boli v našom tíme aj herné okamihy, kedy sa to prejavilo. Veľmi dobre sme hrali v úvodoch prvej a tretej štvrtiny. Súper sa rýchlo spamätal. Príchodom Tomáša Mrviša sa naša snaha akoby útočná aktivita zasekla. Bol to práve on, ktorý dokázal nájsť kľúč k tomu, aby Inter skóroval. Pokúšali sme zmeniť obranný systém, no párkrát nám to vyšlo, ale mali sme netaktické chyby, ktoré nás dokázali dostať do strát. Náš súper sa dostal postupne do pohody, hlavne premieňaním príležitostí za tri body. Následne bola naša situácia na palubovke neriešiteľná."

Ethan Jacobs, hráč Lučenca: "Úvod zápasu sme mali výborný, no postupne sa prejavila kvalita nášho súpera. Ak by sme chceli vyhrať, museli by sme mať lepšie prihrávky, lepšie zakončovanie, lepšiu obranu, lepší útok. Inak sa nad Interom nedá vyhrať. Podarilo sa mi zabodovať, spoluhráči ma hľadali, no osobný úspech nezvíťazí nad kolektívom. Prehrali sme a som smutný.“

Oliver Vidin, tréner Interu: "S víťazstvom sme určite spokojní. V Lučenci sa nevyhráva ľahko, hlavne nie o 30 bodov. Súperovi sme nedovolili presadiť sa v našej obrane. Na druhej strane, my sme sa pekne rozbehli, za čo hovorí náš bodový zisk. Je to dobrá vizitka. Nič to však neznamená, ideme ďalej. Už sa pripravujeme na Komárno. Dúfam, že výkon zopakujeme alebo ho dokonca zlepšíme."

Michal Baťka, hráč Interu: "V tomto kalendárnom roku sme začali dobre doma s Handlovou. To sme chceli potvrdiť v Lučenci a aj sa nám to podarilo. Škoda tretej štvrtiny, kde sme súperovi umožnili dostať sa pod 15 bodov. V poslednej štvrtine sme ale ukázali, na čo máme a v zápase sme si zahrali všetci."

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 18 15 3 1527:1177(+350) 33

2.BK Levickí Patrioti 19 14 5 1605:1422(+183) 33

3.Iskra Svit 19 14 5 1579:1481(+98) 33

4.PP & TV RAJ Žilina 19 11 8 1546:1506(+40) 30

5.BC Prievidza 18 9 9 1383:1336(+47) 27

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 19 8 11 1500:1560(-60) 27

7.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 18 7 11 1482:1592(-110) 25

8.MBK Handlová 19 5 14 1381:1587(-206) 24

9.BKM Lučenec 19 1 18 1320:1662(-342) 20

