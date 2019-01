Rácz aj Osaďan zavŕšili rok so zdvihnutou rukou

Profesionáli z lučeneckého Box Clubu ukončili rok 2018 medzi povrazmi.

LUČENEC. Jeden bojoval v Česku, druhý v Maďarsku. Obaja zverenci trénerov Štefana Bohinského a Lukáša Filku do Novohradu doviezli jednoznačné víťazstvá.

Ako prvý sa medzi povrazy dostal Osaďan, ktorého čakal súper na galavečere v maďarskom Pécsi (29. 12.). Rodák z Kalondy nastúpil vo váhe do 66 kg. „K zápasu sa veľa nedá povedať. Vyhral som ho už v prvom kole technickým K.O. Som rád, že som si mohol zveľadiť bilanciu, aj keď by som privítal väčšiu výzvu,“ ozrejmil športovec.

Túži po výzve

Osaďan sa na záverečný súboj roka pripravoval nielen v telocvični Box Clubu, ale aj na súťažiach. Najskôr v prvej polovici novembra boxoval v maďarskom meste Dunaföldvár. Domáceho reprezentanta zdolal K.O. v druhom kole. V závere predposledného mesiaca roku 2018 sa predstavil na exhibícii v Revúcej, kde zvíťazil 3:0 na body.

Mladík z Novohradu si vlani dovedna odboxoval päť profi zápasov a jeden exhibičný duel. Všetky vyhral. Na konte má bilanciu štrnásť výhier a jedna remíza. Natiahol tak svoju dlhú sériu neporaziteľnosti. Naposledy prehral v máji roku 2016.

„Kto by nebol vďačný za takú dlhú sériu? Na druhej strane, trochu som znepokojený tým, že už dlho som nenašiel súpera, pri ktorom by som musel siahnuť na dno svojich síl. Všetky zápasy majú jednoznačnú príchuť a to mi trochu prekáža. Chcel by som naozajstnú výzvu,“ priznal boxer.

Túto otázku by podľa Osaďana mohla vyriešiť príležitosť zo zahraničia. „Tento rok sa špekuluje aj o ponuke zo zámoria. O ničom istom však zatiaľ nemožno hovoriť.“ Istý je zatiaľ len zápas v Budapešti, ktorý Osaďan absolvuje 13. januára. „Na záver ďakujem za podporu celej rodine, priateľom, trénerom a aj ľuďom, ktorých trénujem,“ doplnil.

Nečakané rozhodnutie

V predposledný deň uplynulého roka si rukavice navliekol Robert Rácz. Toho čakala veľká výzva – odčiniť kontroverznú prehru z polovice septembra a zároveň sa ukázať na prestížnom galavečere v pražskej Lucerne. Posledné súťažné vystúpenie roku 2018 však skomplikovali problémy so súperom.

„Najprv sa mala boxovať odveta proti Viktorovi Agateljanovi, s ktorým som predtým prehral. Z toho napokon zišlo. Náhradný súper odmietol a tretí ochorel. Napokon mi vybrali Roberta Hoppa,“ opísal Rácz.

Radosť z očakávaného súboja u Novohradčana aj divákov sa ale zakrátko pominula.

„V prvom kole som súpera študoval, aby som naňho začal následne tlačiť. Po úvodnom kole sa ale zápas skončil uterákom vhodeným do ringu. Asi všetci ostali šokovaní. Údajne ako jediný vzal honorár za vystúpenie vopred a dokonca si pýtal peniaze navyše, pretože som podľa neho mal nadváhu. Nebola to pravda.“

Úspešný Novohradčan si upravil bilanciu na 21 výhier a jedna prehra. Z výhry sa veľmi neradoval. Vianočné sviatky trávil v telocvični, na šalát či zákusky si musel nechať zájsť chuť. Zameškané však teraz dobieha zaslúženým oddychom a bilancovaním uplynulého roka.

„Vlaňajšok mohol byť lepší. Mrzí ma tá prehra aj tento posledný zápas. Počas roka som nastúpil na štyri profi duely, vyhral som tri. Najviac si cením zisk titulu českého majstra,“ zhodnotil Lučenčan. „Ďakujem za podporu všetkým priateľom a trénerom, cukrárni Moja Srdcovka, Nadácii M-Market, J&L Barber shop a 23 Food Company,“ doplnil.