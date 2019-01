Tri body zachránil Luciano, premiérový gól Dentinha

Mimel Lučenec v Bratislave dosiahol plný bodový zisk.

12. jan 2019 o 9:17 Jozef Mikuš

Wild Boys ´02 Bratislava - Mimel Lučenec 2:3 (0:2)

Góly: 28. Marušinec, 29. Vaktor - 15. Ferreira, 17. Dentinho, 37. Luciano, R: Ježík, Molnár, 150 divákov, ŽK: 23. Marušinec - 25. Steinwandter, 36. Sobral , 19. Luciano, ČK: 14. A. Zdráhal.

Wild Boys: Kušnír - Muráň, Štrbák, Szabo, A. Zdráhal, M. Zdráhal, Chamilla, Matejov, Bőhmer, Javnický, Gajdács, Mikulišin, Marušinec, Vaktor.

Lučenec: Oberman, Mikuš, Klema - Greško, Steinwandter, Sobral, Luciano, Kočiš, Brunovský, Lucas, Dentinho, Serbin, Petík, Ferreira.

BRATISLAVA/LUČENEC. Druhý januárový piatok (11.1.) mal pre futsalistov Mimelu Lučenec súťažnú príchuť. Novohradčania nastúpili na svoj prvý zápas v tomto roku.

Lučencu v 14. kole Varta Futsal ligy chýbal kapitán Fehérvári, ktorý absolvoval operáciu kolena a teraz ho čaká rehabilitácia. Kapitánsku pásku tak prevzal Brunovský. Kouč Berky mal k dispozícii aj tri nové posily - Lucasa, Dentinha a Serbina.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tri nové tváre futsalového Lučenca

V prvom dejstve ostala sieť hostí nepoškvrnená. Na druhej strane sa rozvlnila dvakrát. Skóre otvoril Ferreira. Gólu predchádzalo vylúčenie domáceho Adama Zdráhala za udretie súpera hlavou do brady. Krátko na to sa do streleckej listiny Mimelu premiérovo zapísal Dentinho.

Po zmene strán si domáci vystrieľali vyrovnanie stavu na 2:2. Tri body pre Lučenec a udržanie prvenstva v tabuľke zachránil v 37. min. Luciano.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Bystrica padla, Levice prekvapili

Mimel Lučenec už v piatok 18. januára nastúpi opäť doma. Od 19.00 hod. v športovej hale Arena si v 15. kole zahrá proti ŠK Makroteam Žilina.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "V novom roku som očakával, že to bude trochu horšie. Moje prognózy sa potvrdili. Príčinou bola dlhšia prestávka, menej sa trénovalo, doplnil sa káder novými hráčmi. Samozrejme, z toho vyplývala nezohratosť. Do zápasu sme vstúpili celkom dobre. Mali sme náznaky príležitostí, niekoľko striel z väčšej vzdialenosti, ale dobre organizovaná defenzíva súpera nám neumožňovala vypracovať si vyložené šance. A ak áno, tak sme stroskotali na brankárovi. Súper nám viac hrozil z brejkov po našej strate lopty a zo štandardiek. Prvý gól sme strelili v presilovej hre 4 na 3. Druhý gól nás upokojil v hektickom prvom polčase. Do druhého polčasu sme vstúpili s ľahostajnosťou, bez obáv, že by sa mohlo niečo stať. Súper zvýšil aktivitu, my sme naopak nebehali a hrali viac staticky a profesorsky. Až keď súper vyrovnal, tak sme zvýšili na aktivite a začali sme mať príležitosti, z ktorých sme strelili víťazný tretí gól. Wild Boys okamžite začali hrať power-play, kde si vytvorili dve veľké šance, ale nedokázali ich premeniť. Sú aj takéto zápasy. Pre nás je to výhražný prst a budeme sa z toho musieť poučiť. Chcem pochváliť výkonnostný progres mužstva Wild Boys, výbornú aktívnu defenzívu, vzájomné zabezpečovanie a rýchly prechod do útoku. Takisto sa chcem poďakovať našim fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť do Bratislavy."