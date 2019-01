Tlak z úvodu sa podpísal pod prehru Lučenca

Prievidza si v prvých minútach vypracovala výrazný náskok, ktorý už BKM nedokázal stiahnuť.

13. jan 2019 o 8:28 Jozef Mikuš

BC Prievidza - BKM Lučenec 92:66 (29:10, 20:23, 22:18, 21:15)

Prievidza: Derksen a Glasgow po 17, Jones a Körner po 12, Johnson 10 (Jašš 17, Rostampour 6, Zorvan 1, Kádaši a Mokráň 0).

Lučenec: Agusi 19, Shelton 17, Jacobs 16, Griffin 8, Jackuliak 3 (Vukovič 3, Pipíška 0).

TH: 22/15 - 15/9. Fauly: 20 - 21. Trojky: 11 - 11. Rozhodovali: Šarišský, Holländer, Uhrin.

PRIEVIDZA/LUČENEC. BKM Lučenec sa v 22. kole (12.1.) predstavil na pôde Prievidze.

Domáci basketbalisti začali tvrdo a v prvom dejstve nedali hosťom z Novohradu šancu. Tí sa ale osmelili a štvrtinu pred polčasom vyhrali o tri body. Na zníženie výrazného náskoku Prievidze z úvodu to však nestačilo.

Prievidžania si výrazné vedenie udržali aj napriek snahám Lučenčanov, ktorí utrpeli devätnástu prehru v sezóne.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Po Grznárovi prišiel Skvašik, odchod Vranješa

Tím BKM sa teraz pripravuje na domáci zápas 23. kola. V sobotu (19.1.) o 18.00 hod. bude v Arene hrať proti Spišskej Novej Vsi.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Prvých šesť minút získal súper obrovským tlakom dominantný náskok a od tohto okamihu sa odvíjalo všetko, ten zvyšný priebeh zápasu sa dá povedať aj vyrovnane. Prvé minúty boli pre nás nepríjemné, súper získal veľkú istotu a dokázal v pohode kontrolovať zápas. Prievidzi sa darilo strelecky z perimetra, ale zahrali aj pivoti, hlavne v dolnom postavení, mali veľa doskokov, tým si vybojovali druhú šancu na skórovanie alebo trestné hody. Robili sme všetko pre to, aby ten zápas nebol jednoznačný, aj keď nakoniec výsledok jednoznačný bol."

Branislav Pipíška, hráč Lučenca: "Vedeli sme, že hráme v Prievidzi a aký štýl basketbalu hrajú. Vybehli na nás od začiatku zápasu. Žiaľ, hneď od úvodu zápasu to bolo o 20 bodov, potom sa ťažko doháňa takáto strata. Prievidza zaslúžene vyhrala."

Tihomir Bujan, tréner Prievidze: "Tento zápas bol pre náš ťažký, predsa len ešte nie sme v optimálnej forme. Snažíme sa zlepšovať, aj keď je pravda, že som prišiel iba minulý týždeň. Budujeme nový štýl hry a dávame veľa nových informácii hráčom, preto nie je ľahké hrať za tak krátky čas všetko na 100%. Prišli sme aj o jedného hráča do rotácie Marka Popoviča. Som spokojný, ako sa hráči na zápas pripravili a sústredili, špeciálne v útoku, ale aj v obrane sme poväčšine zápasu hrali dobre."

Marek Jašš, hráč Prievidze: "Myslím si, že sme začali dobre. Lučenec neskôr premenil viacero voľných striel, keď sme v obrane zaspali. V ďalšom priebehu sme sa snažili, aby sa súper už viac do zápasu nedostal." (zdroj: basketliga.sk)

TABUĽKA

1.Inter 19 15 4 1590:1246 34

2.Levice 20 15 5 1688:1502 35

3.Svit 20 14 6 1659:1564 34

4.Žilina 19 11 8 1546:1506 30

5.Prievidza 19 10 9 1475:1402 29

6.Komárno 20 9 11 1569:1623 29

7.Spiš. N. Ves 19 7 12 1566:1680 26

8.Handlová 20 6 14 1469:1671 26

9.Lučenec 20 1 19 1386:1754 21

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o.