Chystá sa prechod k prameňu Ipľa

už po 25. krát sa vyberú turisti na zimné putovanie k prameňu rieky Ipeľ.

13. jan 2019 o 19:36 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Turistický oddiel KST TJ Javor Lučenec usporiada 25. ročník Prechodu k prameňu Ipľa. Uskutoční sa v sobotu 19. januára. Trasa prechodu ktorý môžete absolvovať peši, alebo na lyžiach začína v Lome nad Rimavicou pokračuje cez Čiertaž k prameňu Ipľa. Odtiaľ sa účastníci vypravia cez Sedlo Prašivá a Bykovo do Lyžiarskeho strediska Látky-Prašivá. Dĺžka trasy je 15 km.

Odchod autobusu z Námestia Republiky v Lučenci do Lomu nad Rimavicou je o 7:30 hod., autobus sa ešte zastaví na Rúbanisku 2 pred "Kazačkom" o 7:40 hod. Pokračuje ďalej cez Halič, Gregorovu Viesku, Podrečany, Lovinobaňu a Mýtnu. Návrat do Lučenca z Látok-Prašivá je naplánovaný o 15:30 hod.. Informácie a záväzné prihlášky môžu záujemcovia podávať do 14. januára 2019. Turistické podujatie sa uskutoční za každého počasia. Podujatie bolo podporené finančnou dotáciou mesta Lučenec.