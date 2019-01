Nový investor chce v Lučenci vytvoriť 30 pracovných miest

Primátorku teší, že záujem prejavujú aj menší investori.

16. jan 2019 o 8:11 TASR

LUČENEC. V prvej fáze minimálne desať a neskôr okolo 30 pracovných miest plánuje vytvoriť v Lučenci spoločnosť Poortjes, ktorá chce v tamojšom priemyselnom parku postaviť novú halu na výrobu, montáž a skladovanie hliníkových i železných brán. Podľa dôvodovej správy, ktorá bola predložená

mestským poslancom na ich januárovom zasadnutí, má výška investície

dosiahnuť zhruba 200.000 eur.

"Som veľmi rada, že máme aj takýchto menších investorov. Zamestná 30 ľudí a ja za tým vidím rodiny, to znamená nadväznosť na príjem našich ľudí. Náš okres aj mesto sú príznačné tým, že máme i ľudí bez vzdelania, alebo s nízkym stupňom vzdelania. Takže aj pre nich je táto ponuka investora vhodná," podotkla primátorka mesta Alexandra Pivková.

Na zasadnutí poslanci odsúhlasili zámer dlhodobo prenajať investorovi pozemky s rozlohou 0,44 hektára, na ktorých bude môcť postaviť spomínanú halu. Samotnú nájomnú zmluvu by podľa primátorky mohli schvaľovať vo februári. "Máme pripravených aj ďalších takýchto menších investorov," avizovala Pivková.

Podľa dôvodovej správy je začiatok výstavby novej haly naplánovaný na október tohto roka. Dokončená by mala byť najneskôr v marci 2020 a skolaudovaná do júla toho istého roka.