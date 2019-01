Szőkemu sa darí na bieloruských trávnikoch

Najvyššiu súťaž si už futbalista z Hnúšte zahral v troch krajinách. Legionársky chlebík okúsil v dvoch.

17. jan 2019 o 7:15 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Záložník Július Szőke má za sebou prvú sezónu v Šachťore Soligorsk. Do Bieloruska si to namieril po anabáze v Kazachstane, kde si obliekal dres Šachteru Karaganda.

„V tých končinách mám tri mesiace na to, aby som sa zohral s mužstvom, zoznámil sa so všetkým, keďže tak začína súťaž. Toto je dobré. Niektoré veci boli pre mňa v Bielorusku nové, ale prakticky je to veľmi podobná krajina ako Kazachstan,“ povedal dvadsaťtriročný rodák z Hnúšte, bývalý mládežnícky reprezentant.