Dramatický zápas so šťastným koncom pre BKM

Basketbalový Lučenec konečne prelomil šnúru prehier.

19. jan 2019 o 21:19 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 90:85 (15:19, 24:25, 26:21, 25:20)

Lučenec: Shelton 31, Griffin 21, Agusi 17, Jackuliak 9, Jacobs 8 (Skvašik 4, Pipíška a Vukovič 0).

Spišská Nová Ves: Rocca 25, Presutti 15, Florveus 14, Majerčák 12, Juríček 9 (Krajňák 6, Vraneš a Židzik po 2).

TH: 24/17 – 29/18. Fauly: 20 - 25. Trojky: 5 – 13. Rozhodovali: Zubák, Karniš, Sirocký.

LUČENEC. Diváci sobotného (19.1.) basketbalového zápasu medzi Lučencom a Spišskou Novou Vsou si prišli na svoje. Oba celky bojovali o vedenie od prvej sekundy, no v úvodnom dejstve sa o trochu viac darilo hosťom.

Bojovná bola aj druhá štvrtina, ktorú spestrili presné strely spoza oboch oblúkov. Cez polčas na tabuli svietilo skóre 39:44.

Po prestávke začali domáci pridávať na intenzite. Boli úspešní v obrane aj v zakončení. Bodový rozdiel sa postupne znižoval, na lavičke hostí sa prejavila nervozita. Naopak, sedadlá na tribúnach v Arene ožili.

Hráči do poslednej štvrtiny vybehli s vyrovnaným stavom 65:65. Záverečné dejstvo určite potešilo oko každého fanúšika. Mužstvá sa predbiehali v tom, kto bude vo vedení. V tom boli napokon úspešnejší hráči trénera Jányho, ktorí 15 sekúnd pred koncom viedli o jeden bod.

Vedenie si poistili premenenými trestnými hodmi aj pozornou hrou v defenzíve a výsledkom 90:85 konečne prelomili dlhú sériu prehier.

Lučeneckí fanúšikovia si na ďalší domáci zápas musia počkať až do marca. BKM sa po šnúre zápasov na pôde súpera do Areny vráti až 2. marca, kedy privíta Levice.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Trvalo 50 dní tvrdej roboty, aby sme konečne vyhrali. V mnohých zápasoch bola situácia priaznivá, ale vždy sa stalo niečo, čo nám zabránilo zvíťaziť. Dnes bolo toho takticky neúspešného bolo najmenej a mali sme aj najväčšiu chuť po víťazstve, pretože už toho bolo veľa. Poradili sme si so silným súperom a tú psychickú bariéru po množstve prehratých zápasoch sme konečne prerazili. Z úspechu sa tešíme a snáď to bude nakopnutie do ďalšej práce a úspechov. Vyslovil som prianie, že by sme ešte stále mohli hrať o play-off. Nemalo by logiku, ak by sme sa o to nepobili."

Duke Shelton, tréner Lučenca: "Odohrali sme veľmi dobrý zápas. So svojím výkonom som spokojný, aj keď ku koncu som v jednom momente spravil chybu, ale podarilo sa mi to napraviť. Dnes sme chceli zvíťaziť. Som veľmi rád, že sa to podarilo."

Giorgos Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: "Gratulujem Lučencu k výhre. Mali sme tento týždeň veľa problémov. Stratili sme tímovú chémiu, pretože náš hlavný rozohrávač Nottage odišiel. V pondelok by mal prísť nový rozohrávač a musíme zase začať s budovaním súhry."

Matej Majerčák, hráč Spišskej Novej Vsi: "Ťažko sa mi to hodnotí. Domáci ukázali celkom dobrý výkon a poháňalo ich skvelé publikum. Držali sme sa celý zápas, ale ak sme chceli uspieť, nemohli sme sa s domácimi ťahať, lebo s publikom boli na palubovke šiesti. Nepremenili sme veľa trestných hodov. Najväčšie problémy nám robili Shelton s Griffinom. Prišli sme vyhrať a je nám ľúto, že to nevyšlo."

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 20 16 4 1662:1312(+350) 36

2.BK Levickí Patrioti 21 15 6 1754:1574(+180) 36

3.Iskra Svit 20 14 6 1659:1564(+95) 34

4.BC Prievidza 20 11 9 1552:1476(+76 31

5.PP & TV RAJ Žilina 20 11 9 1629:1602(+27) 31

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 21 9 12 1643:1700(-57) 30

7.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 20 7 13 1651:1770(-119) 27

8.MBK Handlová 21 7 14 1565:1754(-189) 28

9.BKM Lučenec 21 2 19 1476:1839(-363) 23

