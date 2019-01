Slovanistky pokorili Prešovčanky

Volejbalistky Rimavskej Soboty zabrali doma proti družstvu zo Šariša naplno.

21. jan 2019 o 8:01 JÚLIUS GEĽO

Andrea Žírošová sa po problémoch s ramenom vrátila do zostavy.(Zdroj: Július Geľo)

VK Slovan Rimavská Sobota – ŠK Elba Prešov 3:1 (15, -17, 13, 27), 3:0 (19, 19, 22)

VK Slovan R. Sobota: Megelová, Kudlíková ml., Panicová, Sojková, L. Hanušová, Szőkeová – liberka Žírošová.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Prvá liga Východ vo volejbale žien pokračovala desiatym kolom. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota privítali ŠK Elba Prešov. Priebežne piaty tím v tabuľky si zmeral sily s tretím. Trénerka Soboťaniek Alena Kudlíková st. mala k dispozícii sedem hráčok. Do zostavy sa po problémoch s ramenom vrátila Andrea Žírošová, ktorá v nej naposledy nastúpila v druhom kole.

Bývalá mládežnícka reprezentantka, ktorá si vyskúšala aj extraligu, hrala na netradičnom poste liberky. Družstvu vypomohla ostrieľaná Zora Megelová. Kolektív z Gemera ukázal svoje schopnosti. Slovanistky si presvedčivo ukoristili úvodné dejstvo. V tom druhom však mali prevahu Šarišanky. Domáce hráčky hravo získali tretí set a naklonili misky váh na svoju stranu. Štvrtý set vyústil do dramatickej koncovky. Východniarky nevyužili tri setbaly, a keďže Soboťanky premenili druhý mečbal, zdolali Prešov v prvom dueli 3:1.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Soboťania v Trebišove jednoznační. Čaká ich finále východnej skupiny

Slovanistky boli úspešnejšie tiež v druhom meraní síl. Hoci to nemali jednoduché, porazili Prešovčanky 3:0. Rimavská Sobota má v tabuľke započítaných osem víťazstiev a desať prehier, nazbierala 24 bodov.

Predstavitelia klubu však ešte musia počítať s trestom za to, že Soboťanky nevycestovali v deviatom kole do Žiaru nad Hronom. Toto sa do nej ešte nepremietlo. V Slovane po spomínanej veľkej blamáži zvažovali ako ďalej, keďže reálne je káder úzky. Kormidelníčka družstva opakovane skladá zostavu na zápasy s problémami.