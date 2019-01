Klenovské guby pochoval lacný tovar z Ázie

Ján Fotta je jediným gubárom v Klenovci a zrejme aj krajine.

21. jan 2019 o 9:13 Marcela Ballová

KLENOVEC. Hrkotanie kolovrátkov a tkáčskych stavov v klenovských domoch utíchlo. Remeslu a výrobkom, ktoré voľakedy dedinu preslávili, doba už roky nepraje. Kvalitné prírodné produkty vytlačil lacný tovar z ázijských krajín.

V dedine, učupenej pod Klenovským Veprom, predsa len žije zanietenec, ktorý stále živí tradíciu ručného spracovania vlny a spod jeho rúk vychádzajú originálne koberce a guby. Ján Fotta je aktuálne v Klenovci, a možnože aj krajine, jediným gubárom.

V dedine bol najmladším gubárom

Šikovný Klenovčan má aj po rokoch v pamäti časy, keď mu učarovalo remeslo spojené s ovčou vlnou. Do jeho tajov ho zasvätil sused.

„S výrobou kobercov a gúb som začínal v roku 1979. Mal som 26 rokov a bol som najmladším gubárom v dedine,“ spomína bývalý zdravotnícky ošetrovateľ.

Čuchračka, česačka, kolovrátok aj tkáčsky stav sa postupne stali jeho spoločníkmi na voľný čas. S každým výrobkom rástla chuť vytvoriť ďalšie. Chlpaté koberce, ako guby mnohí nazývali, boli v tom čase žiadané. Stali sa praktickými aj estetickými doplnkami domácností.

„Propagovalo ich Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), fungovali predajne na Slovensku, dokonca sa vyvážali aj do zahraničia. Len v Klenovci bolo vyše troch desiatok gubárov,“ podotkol Fotta a pripomenul prieskum ÚĽUV-u v roku 1959. Ani vtedy to s gubárstvom nebolo ružové.

„Myslím, že vtedy bol len jeden gubár. Žil v Jelšave. Klenovec bol zameraný na súkenníctvo, avšak boli tu stroje, vhodné aj na výrobu vlnených kobercov a gúb. Remesla sa chopili páni Aláč, Brndiar a Bobrovský,“ priblížil zručný dôchodca s tým, že vďaka ÚĽUV-u bol rozvoj gubárstva v Klenovci podporený aj finančne.

Slovákov oslovil lacný tovar spoza hraníc

„V 80. rokoch to u nás vyzeralo na obrodu tradičného remesla. Postavila sa veľká hala, čakalo sa na stroje. Napokon z toho zišlo,“ dodal.

Po nežnej revolúcii sa trh smerom ku krajinám, o výrobkoch ktorých dovtedy Slováci ani nechyrovali, otvoril. Lacný tovar ich oslovil viac ako domáca kvalita. Záujem o guby opäť upadol. Ani pokus o jeho oživenie založením sociálneho podniku nevyšiel.

Aj chovatelia oviec, zameraní prevažne na produkciu vlny, to nemali a ani nemajú ružové. Valašky postupne z klenovských pastvín mizli.

„Vôbec sa im nečudujem. Veď kedysi dostávali za kilogram vlny 180 – 220 korún. Teraz je to už len 35 centov za kilo. Keď zaplatia za strihanie oviec, tak chovať sa ich na vlnu skutočne neoplatí,“ dodá Fotta trpko s tým, že veľakrát vlna končí v odpadkoch. No nájdu sa aj takí, ktorí o záchrancovi tradičného remesla vedia a vlnu mu vďačne donesú. „Aj teraz som našiel na dvore vrece s vlnou. Ktosi mi ho prehodil do dvora,“ usmial sa gubár.