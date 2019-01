Poslanci zvolili komisie, odsúhlasili vytvorenie výborov mestských častí

22. jan 2019 o 19:39 TASR

HNÚŠŤA. Voľba členov mestských komisií a vytvorenie výborov mestských častí boli dva z hlavných bodov programu utorkového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota. Novinkou v porovnaní s minulosťou bola verejná výzva mesta, aby sa do komisií MsZ prihlásili odborníci z radov občanov.

"V minulosti totiž členov komisií navrhovali politické strany za zatvorenými dverami. Odborníci, ktorí nemali kontakty na politické strany, pre mesto pracovať nemohli. Toto sme chceli zmeniť," vysvetlil primátor mesta Roman Lebeda.

Počet záujemcov o prácu v komisiách podľa jeho slov predstihol očakávania. "Prihlásilo sa nám až 66 občanov, čo považujem za vynikajúce číslo. Inšpirovali sme sa aj v Trnave, kde pred štyrmi rokmi túto novinku zaviedol nový primátor. Tam sa im vtedy prihlásilo 100 ľudí, u nás 66. Vzhľadom na to, že Trnava má 65-tisíc obyvateľov a my iba 7-tisíc, to považujem za fantastické číslo," zdôraznil Lebeda.

Mestských komisií bolo doteraz v Hnúšti šesť. V tomto volebnom období k nim pribudla komisia cestovného ruchu, keďže mesto chce byť podľa primátora aktívnejšie aj v tomto smere. Zmenou je i zvýšenie počtu členov komisií z radov neposlancov o jedného člena v každej.

Ďalšou zmenou je vytvorenie desiatich výborov mestských častí, ktoré doteraz v Hnúšti vôbec neboli. "V súčasnosti prebieha ďalšia verejná výzva, v ktorej sa aktívni občania môžu prihlásiť do výboru svojej mestskej časti. Tým zosilnie aj hlas sídlisk a vzdialenejších mestských častí," zakončil Lebeda.