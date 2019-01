Žilina v závere rozhodla o prehre Lučenca

Griffin, Shelton a Agusi zabezpečili skoro všetky body hostí.

24. jan 2019 o 7:39 Jozef Mikuš

PP & TV RAJ Žilina – BKM Lučenec 84:67 (22:17, 16:19, 21:18, 25:13)

Žilina: Tot 12, Merešš 9, Stanojevič 8, Jackson a Rožánek po 4 (Dickson 19, Djordjevič 18, Podhorský 6, Krajina 4).

Lučenec: Griffin 23, Shelton 22, Agusi 17, Skvašik 2, Jacobs 0 (Jackuliak, Pipíška a Vukovič po 1, B. Mátych 0).

TH: 17/13 – 16/8. Fauly: 19 – 19. Trojky: 5 – 5. Rozhodovali: Margala, Lamoš, Mlynarčík.

ŽILINA/LUČENEC. Basketbalisti Lučenca nabudení po domácej výhre nad Spišskou vycestovali v 24. kole do Žiliny.

Aj predošlé víťazstvo sa podpísalo pod vyrovnanú partiu, ktorá trvala tri štvrtiny. V priebehu tej poslednej sa ale zápas zlomil. Domáci najmä vďaka doskokom dokázali bodovo odskočiť a zvíťazili výsledkom 84:67.

Hráči BKM Griffin, Shelton a Agusi sa od spoluhráčov odtrhli a zabezpečili skoro všetky body hostí.

V 25. kole má Lučenec prestávku. Potom zabojuje na pôde Handlovej (2.2.).

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Myslím si, že sme s domácimi držali veľmi dlho krok. Prakticky bol zápas stále otvorený a vyrovnaný. Tento stav sme dokázali držať do piatej minúty poslednej štvrtiny. Záver domáci dokonale ovládli. My sme urobili neuveriteľné chyby. Rýchle a nepripravené zakončenia spôsobili to, že súper získaval lopty po doskokoch. Najdôležitejší zvrat nastal práve po doskokoch súpera a následných protiútokoch, ktoré dotiahli do úspešných zakončení.“

Branislav Pipíška, hráč Lučenca: „Myslím si, že zo začiatku sme hrali dobre a držali sme krok so Žilinou. Podarilo sa nám v úvode vyhrávať, čím sme možno zaskočili Žilinu. Postupom zápasu sme však poľavili v obrane a v poslednej štvrtine nás preskákali v útočných doskokoch.“

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Pre nás to bol určite ťažký zápas. Do tímu sa vrátili späť DeAndre Dickson po výrone kotníka a Bojan Stanojevič. Takisto máme novú posilu, ktorou je Vuk Djordjevič. Zapracovanie zmien potrebuje čas, chceli by sme teda aj fanúšikov poprosiť o trpezlivosť. V tomto zápase chcem práve fanúšikom veľmi poďakovať. Zápas bol veľmi vyrovnaný a toto víťazstvo je z veľkej časti aj ich zásluhou.“

Bojan Stanojevič, hráč Žiliny: „Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Lučenec má mladých hráčov, ktorí hrajú veľmi rýchlo. Po našich troch prehrách to bol takisto veľmi ťažký zápas na psychiku. Som veľmi rád, že sme na konci zabrali a dotiahli sme zápas do víťazného konca.“

TABUĽKA

1. BK Inter Bratislava 21 17 4 1747:1384(+363) 38

2. BK Levickí Patrioti 22 15 7 1810:1642(+168) 37

3. Iskra Svit 21 14 7 1731:1649(+82) 35

4. BC Prievidza 21 12 9 1620:1532(+88) 33

5. PP & TV RAJ Žilina 21 12 9 1713:1669(+44) 33

6. MBK Rieker Com-Therm Komárno 22 9 13 1743:1805(-62) 31

7. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 21 8 13 1756:1870(-114) 29

8. MBK Handlová 21 7 14 1565:1754(-189) 28

9. BKM Lučenec 22 2 20 1543:1923(-380) 24

