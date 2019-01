Víkendový skibus ponúka unikátne prepojenie

Spája 4 regióny a 4 lyžiarske strediská.

24. jan 2019 o 13:22 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Od soboty 19. januára až do 24. marca premáva každú sobotu a nedeľu Víkendový 4 x 4 SKIBUS. Pod týmto názvom sa ukrýva unikátne prepojenie štyroch regiónov a dvoch štátov so štyrmi atraktívnymi lyžiarskymi strediskami. Spustenie pilotného projektu iniciovalo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoju cestu začne moderný autobus vždy ráno v maďarskom Salgótarjáne, pokračuje cez Novohrad, Podpoľanie a končí na Horehroní.

Jeho prvej sobotnajšej jazdy sa zúčastnilo niekoľko pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter spolu so županom Novohradskej župy so sídlom v Šalgotarjáne Nándorom Skuczim. Nastúpili v maďarskom Salgótarjáne a pokračovali cez Fiľakovo do Lučenca, kde ich za miestnu samosprávu privítal viceprimátor, Pavol Baculík, „Žiaľ z pracovných dôvodov sa nemôžem zúčastniť tejto jazdy, ale želám projektu nech je úspešný aspoň tak ako už fungujúci skibus premávajúci z Fiľakova cez Lučenec na Látky a Kokavu.“