Kelemen si zahral v KHL

Hráč z Novohradu otvoril novú kapitolu svojej kariéry.

24. jan 2019 o 12:33 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Hokejista Miloš Kelemen si odbil premiéru v nadnárodnej KHL. Krátko po návrate z majstrovstiev Slovenska do 20 rokov, ktoré sa konali v Kanade, si rodák z Lučenca zahral v drese HC Slovan Bratislava. Belasí na domácom ľade nestačili na Víťaz Podoľsk, podľahli mu 1:3.

„Už pred šampionátom sme boli so zástupcami Slovana dohodnutí, že by som sa mal po návrate zo zámoria pripojiť k bratislavskému mužstvu. Mal som pred prvým zápasom v KHL stres, ale chytil som sa v jeho priebehu. Som rád, že som si mohol vyskúšať túto súťaž,“ povedal devätnásťročný Kelemen. V zostave tímu z metropoly Slovenska zápolil potom aj v stretnutí proti mančaftu Avtomobilist Jekaterinburg. Belasí, ktorým sa nedarí, doma prehrali 3:6.

„Myslím si, že som v tom druhom stretnutí hral lepšie. Nebol som už taký vystresovaný. Bol som istejší na puku. Prikladám veľkú váhu tomu, že mám na konte dva štarty v KHL. Dalo mi to veľa. Páčilo sa mi celkovo tam. Videl som, že tá liga je značne lepšia než naša najvyššia súťaž. A to napríklad po technickej stránke či z hľadiska presadenia sa v hre jeden na jedného.“

Po dvoch odkrútených stretnutiach v KHL sa však vrátil do HKM Zvolen. „Vzhľadom na maródku v kádri ma HKM potreboval. Prioritou je pre mňa Zvolen, keďže zaň budem hrať aj v play-off. Navyše, je to môj kmeňový klub. Chcel by som sa s ním dostať v tomto ročníku čo najďalej. Slovanu už prakticky o nič nejde. Uvidím, či v jeho drese počas januára v rámci striedavého štartu ešte nastúpim,“ uviedol krídelník Miloš Kelemen.