Šuľan sa popasoval s váhami, jedlom aj náročným cestovaním

Strongman z Lučenca odštartoval nový rok súťažne.

25. jan 2019 o 7:41 Jozef Mikuš

LUČENEC. Novohradčan vycestoval na medzinárodnú akciu silákov až do Číny. Okrem ťažkých váh sa ale musel popasovať aj s inými výzvami – vyčerpávajúcim cestovaním, ázijskou kuchyňou a zranením.

„Začalo sa to dlhou cestou na letisko do Viedne a následným dvojhodinovým čakaním na let do Pekingu. Pokračovalo dvanásťhodinovým letom, ktorý bol pre takmer dvojmetrového a 160-kilového chlapa utrpením. Každú polhodinu som sa musel postaviť a ponaťahovať sa. Z Pekingu ma následne čakal trojhodinový let v rámci krajiny. Na mieste nás čakal autobus, ktorým sme pomalou jazdou cestovali do cieľa ešte ďalších deväť hodín,“ opísal Šuľan.

Skoré prebúdzanie

Náročná cesta sa na Lučenčanovi a jeho trénerovi Konstantinovi Ilinovi podpísala.