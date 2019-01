Samospráva Lučenca bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Medzi najväčšie investičné akcie mesta v tomto roku patrí výstavba krytej plavárne,či kúpa ďalších nájomných bytov.

25. jan 2019 o 18:54 TASR

LUČENEC. Mesto Lučenec bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý ráta s celkovými príjmami i výdavkami vo výške viac ako 31,7 milióna eur. Rozpočet schválili mestskí poslanci jednomyseľne na svojom piatkovom zasadnutí.

„Rozpočet hodnotím veľmi pozitívne, znovu máme ambiciózny plán. Som rada, že sme tento základný dokument mesta schválili. Samozrejme, že aplikačná prax bude veľmi náročná vzhľadom k ambíciám ďalších rokov," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Dodala, že mesto môže navyše rátať aj s prebytkom zhruba 700.000 eur z minulého roka, ktorý presne vyčíslia vo výročnej správe v apríli.

Rozpočet zahŕňa aj úverové zdroje, ako však podotkla Pivková, zadlženie mesta za posledné roky kleslo a ku koncu roka očakávajú dlhové zaťaženie vo výške 21,1 percenta celkového objemu bežných príjmov za predchádzajúci rok. Od roku 2011 sme dlh znížili z vyše 39 percent na tento výsledok, konkretizovala. Výdavková časť rozpočtu sa v porovnaní s minulosťou zvýšila o 13 percent. „Neteší nás to. Nie je to však o tom, že by sme teraz chceli prostriedky prejesť, ale dostali sme ďalšie kompetencie, ktoré musíme plniť bez toho, aby sme ich mali hradené zo štátneho rozpočtu. Takže ich môžeme vykryť len zo zvýšených podielových daní na úkor iných činností, ktoré sme mali naplánované," načrtla Pivková.

Medzi najväčšie investičné akcie mesta v tomto roku patrí výstavba krytej plavárne a kúpa ďalších nájomných bytov, rekonštrukcia spoločnej úradovne na Námestí republiky, obnova Kubínyiho námestia a priestranstva pred železničnou stanicou, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia, ako aj výstavba cyklotrás do Haliče a Vidinej či rekonštrukcia zimného štadióna s vybudovaním ďalších tréningových plôch.