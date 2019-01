Pre zranenie musel skončiť s futbalom. Záľubu našiel v žonglérstve

Osemnásťročný Fiľakovčan Marcell Mag sa freestyle učí z videí na internete.

26. jan 2019 o 8:35 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Takmer celý život vyrastal s loptou na kopačkách. Sľubne rozbehnutú futbalovú kariéru ale zastavilo zranenie a nečakaný verdikt z úst lekára. S futbalom bol koniec.

Mladý Fiľakovčan Marcell Mag sa ale svojej vášne nevzdal, iba ju pretransformoval. Z osemnásťročného športovca je začínajúci futbalový freestylista.

Nešťastné zranenie

„Stalo sa to pred tromi rokmi. Ako žiak Radzoviec som sa na zápase zranil. Najprv to nebolo nič vážne – roztrhnutý krížny väz a meniskus. Bol som však primladý a nemohol som podstúpiť operáciu. Po roku ma otec odviezol k športovému ortopédovi do Topoľčian, ktorý skonštatoval, že po operácii si futbal už nikdy nezahrám. Bol to obrovský šok. Futbal som hral odmalička, bola to moja srdcovka,“ vyrozprával Marcell.