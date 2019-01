Prvý finálový zápas v skupine priniesol zvrat

Soboťania prišli o víťazstvo v poslednom dejstve.

28. jan 2019 o 10:01 Jozef Mikuš

HKM Rimavská Sobota – HK Bardejov 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) STAV SÉRIE 0:1

Góly: 12. Koniar; 22. Buda; 34. Buda – 30. Leskovjanský; 42. Lopáček; 52. Česelka; 60. Palko. Strely: 31:35. Vylúčenia: 1:5 na 2 min. Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Lesay – Šebeň, Nosek. Diváci: 300.

Zostava Rim. Soboty: Križan - M. Slovák, Majerík, J. Slovák, Filipiak, Šagát - Luchnikov, Gábor, Moroz, Koniar, Vilchinskiy - Matúška, Škantár, Buda, Dmitriev, Zorvan - Nociar, Strelec. Tréner: Ján Podkonický.

RIMAVSKÁ SOBOTA. HKM Rimavská Sobota odohral prvý finálový zápas východnej skupiny 2. hokejovej ligy. Zápas sa na gemerskom ľade začal v rýchlom tempe.

"Obe mužstvá nastolili vysoké tempo a hral sa tvrdý a dôrazný hokej. V 8. minúte sa domácim naskytla príležitosť vo forme presilovej hry. Tú sa im však využiť nepodarilo, no pár minút po jej skončení sa ujali vedenia gólom Koniara, po prihrávke od Vilchinskeho strieľal k žŕdke. V prvej tretine sa už stav nemenil, aj keď sme na ľade videli niekoľko šancí, hlavne na strane domácich. V druhej tretine narastala aj nervozita, ktorá sa pretavila do menších šarvátiek," opísal Marek Hanzel z HKM Rimavská Sobota.

Ako pokračoval, v úvode druhého dejstva sa Rimavskosoboťanom podarilo využiť presilovku, keď spoza brány prihval Koniar pred bránu Budovi a ten trafil do odkrytej brány. Nasledovalo niekoľko vyložených šancí domácich, ktorým urputne odolával pozorný brankár Bardejova Dzúr.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hráči Hey Taxi potrápili Matyas RS

"V polovici stretnutia sa do streleckých štatistík zapísali aj hostia. Presilovku využil Leskovjanský, ktorý sa prešmykol cez dvojicu sobotských obrancov a Križana prekonal strelou medzi nohy. Následne rozhodca vylúčil dvoch hráčov Bardejova. Domácim sa tak naskytla obrovská príležitosť, aby opäť odskočili o dva góly. A aj sa im to podarilo. V 34. minúte po nastrelení Matušku dotlačil puk do brány Buda. Tretia tretina bola úplne iná ako dve predchádzajúce. Domáci do nej nastúpili, ako keby už bolo o všetkom rozhodnuté a k hre pristupovali veľmi nezodpovedne. To zapríčinilo aj ich zakopnutie. Hneď v úvode prestrelil Lopáček Križana, ktorý mal zakrytý výhľad."

Zvyšok tretej tretiny režírovali hostia, ktorým sa v 52. min. počas presilovky podarilo vyrovnať. Diváci sa predĺženia nedočkali. "Dvadsať sekúnd pred koncom urobili domáci obrancovia obrovskú chybu, ktorú využil hosťujúci Palko a ten v priamom súboji s Križanom s ľahkosťou zakončil. Domáci sa následne ešte snažili vyrovnať hrou bez brankára, no času už bolo málo, a tak sa z víťazstva a vedenia v sérii tešili Bardejovčania. Početná divácka kulisa na štadióne v Rimavskej Sobote videla dve tretiny krásneho, dynamického hokeja hodného finále. Bohužiaľ, tretiu tretinu domáci odflákli, a tak si sami môžu za prehratý zápas," doplnil Hanzel.

O osude finále východnej skupiny sa môže rozhodnúť už v sobotu (2. 2.) na ľade Bardejova.