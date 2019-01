Balciarová na bronzovej priečke

Cestu do finále jej zahatala súperka z Macedónska.

30. jan 2019 o 7:28 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Karatistka Dorota Balciarová si ukoristila na Grand Prix Chorvátska bronz. Rodáčka z Rimavskej Soboty súťažila v Samobore v kata. Pre členku Dukly Banská Bystrica to bol prvý turnaj v tomto kalendárnom roku.

„Zaznamenala som bilanciu dve výhry a jedna prehra. Podľahla som Jovanoskovej z Macedónska 2:3. Mala som určite na postup do finále, no, bohužiaľ, som sa cez túto súperku nedostala. Vlani som ju zdolala na majstrovstvách Európy. Keďže som skončila zo Sloveniek najlepšie, tak som bola z tohto pohľadu spokojná, ale to určite nestačí,“ povedala dvadsaťštyriročná Balciarová.

V minulom roku získala na európskom šampionáte v srbskom Novom Sade kov bronzového lesku. Na novembrových majstrovstvách sveta v Madride sa však potom nepredstavila, Slovenský zväz karate uprednostnil Emu Brázdovú.

„Tá téma okolo majstrovstiev sveta sa už trochu utriasla. Rozprávali sme sa o tom s trénermi, no každý má svoju pravdu. Nebolo to najľahšie obdobie pre mňa, čo sa týka motivácie na ďalšiu sezónu. Budem sa však s tým musieť nejako popasovať,“ poznamenala Dorota.

Aké sú jej tohtoročné priority? „Pokúsiť sa získať nomináciu na ME (Guadalajara) a tiež na Európske hry (Minsk), absolvovať všetky podujatia zo série Premier League a postúpiť v rankingu,“ odvetila Balciarová.