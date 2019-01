Mesto sa odhodlalo na nepopulárny krok

Zvýšili poplatky a dane.

30. jan 2019 o 12:39 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Po šiestich rokoch sú poplatky za odvoz komunálneho odpadu, prenosné garáže a dane z nehnuteľností vo Fiľakove vyššie. Zmenu pocítia najmä podnikatelia.

Vlani ľudia zaplatili za odvoz komunálneho odpadu ročne 19,40 eur. Po novom 27 eur.

„Posledných šesť rokov sme poplatky nezvyšovali. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu mesto prispieva na odvoz odpadu na obyvateľa priveľa. Ľudia by mali tento poplatok uhrádzať v plnej výške. Ročne by zaplatili 34 eur. Vzhľadom na tunajšiu životnú úroveň je to podľa nás priveľa,” vyjadril sa Attila Agócs, primátor Fiľakova s tým, že časť bude mesto dotovať aj naďalej.