Fraška na zastupiteľstve, skončilo sa predčasne

Jurkemík: Poslancovi Hazuchovi ste povedali, že trepe, čiže ste boli urážlivý, mne skáčete do reči.

30. jan 2019 o 14:38 TASR

Rimavskosobotský primátor Jozef Šimko. Spor o vedenie rokovania mestského parlamentu vyústil do jeho predčasného ukončenia.(Zdroj: Ján Krošlák)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Spor o vedenie rokovania ovplyvnil utorkové zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote a vyústil až do jeho predčasného ukončenia. Poslanci tak neschválili rozpočet mesta na tento rok ani ďalšie body programu.

Odobratie vedenia schôdze MsZ z rúk primátora Jozefa Šimka navrhol poslanec Ján Jurkemík počas rozpravy o rozpočte.

„Dávam procedurálny návrh, lebo ste povedali pánovi poslancovi Hazuchovi, že

"trepe", čiže ste boli urážlivý, mne skáčete do reči," adresoval poslanec primátorovi zdôvodnenie svojho návrhu.

Predčasný odchod z rokovania

MsZ odňatie vedenia rokovania schválilo a namiesto primátora ho

ďalej viedla jeho zástupkyňa Andrea Andrášiová. Tá sa však zakrátko

vedenia schôdze vzdala a druhý viceprimátor Ladislav Rigó ju viesť

odmietol. Následne všetci traja aj s niekoľkými ďalšími poslancami

a zamestnancami mestského úradu rokovanie MsZ opustili.

Podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra mesta Mikuláša Csirmaza však spomínaný dôvod neoprávňoval poslancov, aby primátorovi odňali vedenie rokovania. "Na základe rokovacieho poriadku sú presne stanovené pravidlá," konštatoval Csirmaz.

Ako po skončení schôdze uviedol Jurkemík, išlo o bezprecedentnú situáciu, s akou sa ešte MsZ nestretlo.

„Takisto sa ukázali diery v rokovacom poriadku, keďže by to malo mať istú

kultúru, ktorá je pravidelne porušovaná. My nechceme nič viac a nič menej ako slušne rokovať a prerokovávať veci," podotkol poslanec.

Vaľo: My nehryzieme, nekopeme

Predseda poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo považuje zvolený postup bojkotu vedenia schôdze MsZ zo strany prvého a druhého viceprimátora, ktorí by mali hlavu mesta zastupovať aj v takejto situácii, za nešťastný. Je tiež presvedčený, že vedenie mesta by malo s ich klubom rokovať aj mimo zasadnutí MsZ.

„Nám však zatiaľ na takéto rokovanie pozvánka ešte ani raz neprišla. My nehryzieme, nekopeme, chceme konštruktívne rokovať. Preto pokladám za nie celkom správne rozohrávanie takýchto zákulisných bojov, ktoré vôbec nie sú na osoh mestu," poznamenal Vaľo.

Poslanci nakoniec odsúhlasili prerušenie rokovania a jeho pokračovanie v zatiaľ nekonkretizovanom termíne. TASR priestor na vyjadrenie aj primátorovi Šimkovi, ten však nechcel vzniknutú situáciu komentovať.