Kulich skončil za pódiom

Pingpongista z Novohradu skončil na zemiakovej priečke.

31. jan 2019 o 14:13 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Stolný tenista Ivan Kulich (STK Lučenec-Kalinovo) sa na turnaji Slovenského pohára starších žiakov neprepracoval na stupne víťazov. Vo Valalikoch obsadil nevďačné štvrté miesto. Zopakoval si tak umiestnenie z decembrového pohárového zápolenia mladších žiakov, ktoré sa konalo v Bratislave.

Kulich vyhral na východe republiky vo svojej základnej skupine všetky tri duely. V úvodnom kole vyraďovacej fázy mal voľno. V ďalších troch súbojoch zdolal svojich súperov. Víťazné ťaženie Ivana Kulicha zastavil v semifinále Goldír (Lokomotíva Vrútky), ktorému podľahol 0:4 na sety. Náladu si pingpongista z Novohradu mohol vylepšiť v zápase o bronz, čo sa mu ale nepodarilo. Prehral totiž s Kubalom (OŠK Zavar) 0:4.

„Nie som sklamaný zo štvrtého miesta Kulicha. Čakal som od neho, že sa dostane do osmičky najlepších. Štvrté miesto považujem za krásny úspech. Som s jeho účinkovaním veľmi spokojný. Hral veľmi dobre. Od štvrťfinále sa hrali zápasy až na štyri víťazné sety, dovtedy to bolo na tri víťazné sety. Kondične potom trochu Ivan odpadol, mal totiž v decembri kvôli zdravotným problémom trojtýždňový tréningový výpadok. Jeho súperi však boli dobrí. Od januára prešiel vekom do kategórie starších žiakov,“ uviedol tréner i predseda STK Lučenec-Kalinovo Jaroslav Adámek.