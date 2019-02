Sucháň: O Trúbiacom kameni sa vie stáročia, populárnym je posledných 20 rokov

Vďaka legende viažúcej sa k nemu, ho chodia obzerať aj turisti zo zahraničia. Druhý zo série článkov o Sucháni.

2. feb 2019 o 18:20 TASR

SUCHÁŇ. Najväčšou turistickou atrakciou obce Sucháň v okrese Veľký Krtíš je tzv. Trúbiaci kameň nachádzajúci sa na malom kopci v miestnej časti Zabre. Asi meter a pol vysokú skalu miestni obyvatelia, ale aj niektorí historici, spájajú s pobytom Turkov na našom území pred vyše 400 rokmi.

Miestny amatérsky historik Ján Mihaľkin si ale myslí, že "hlásna skala", respektíve čísla a znak na nej, označuje hranicu chotára. Balvan tak bol podľa neho medzným kameňom, ktorým sa kedysi ohraničovali územia.

"Keďže turecká poroba bola dlhá a krutá a zanechala stopy na celých generáciách tunajších osadníkov, ľudia si po odchode Turkov vytvárali sami legendy odzrkadľujúce udalosti predošlej doby. Tak mohlo dôjsť aj k spojeniu kameňa s Turkami," povedal pre TASR Mihaľkin.

Každopádne, Trúbiaci kameň každoročne láka do obce možno až tisícky ľudí. "Spočítané to síce nemáme, keďže kameň sa nachádza niekoľko kilometrov za obcou, každé leto sa ale pri úrade zastaví množstvo áut smerujúcich k nemu, a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," hovorí starostka Anna Triznová.

Trúbiaci kameň je andezitová skala, v ktorej sú vytvorené dva otvory, vysekané číslice (1794, respektíve 1194) a aj akási mapka terénu. Po fúknutí do horného otvoru vychádza z druhého zvuk, ktorý sa rozlieha po širokom okolí. Nie každý ale vie fúknuť tak, aby kameň tón aj vydal.

Aj keď o kameni miestni vedia už celé stáročia, do povedomia širšej verejnosti sa dostal až v roku 1999. Neskôr obec vybudovala k nemu aj náučný chodník.