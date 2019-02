Prehra BKM pod košmi v Handlovej

V poradí 26. extraligové kolo neprinieslo Lučenčanom radosť z víťazstva.

3. feb 2019 o 9:03 Jozef Mikuš

MBK Handlová – BKM Lučenec 97:80 (23:17, 21:19, 25:17, 28:27)

Handlová: Tresač 21, Čekovský 19, Halada 17, Ross-Miller 10, Petráš 6 (Skouen 15, Hoferica 4, Stehlík 3, Huljak 2, Bartuš, Dolník a Haviar 0).

Lučenec: Shelton 29, Agusi 19, Jacobs 15, Griffin 5, Skvašik 0 (Pipíška 10, Vujovič 2, Jackuliak 0).

TH: 26/22 – 15/7. Fauly: 17 – 24. Trojky: 11 – 9. Rozhodovali: Šarišský, Margala, Bartoš.

HANDLOVÁ/LUČENEC. Po kratšej prestávke sa basketbalisti Lučenca pustili do ďalších súťažných bojov.

Tentoraz v sobotu (2. 2.) vybehli pod handlovské koše. Odhodlanie a oddych hráčom BKM nestačili a domáci boli už v úvode lepší. BKM do prestávky ešte zabojoval, ale Handlová si držala bezpečný odstup aj po zmene strán.

Zápas 26. extraligového kola sa tak skončil výhrou Handlovej výsledkom 97:80. Pre Lučenec je to 21. prehra v sezóne. Aj ďalšie dva zápasy odohrá Jányho skupina vonku. Najprv v stredu (6. 2.) vo Svite a potom v sobotu (9. 2.) v Komárne.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Súper nás prevýšil najmä disciplinovanou hrou. My sme mali úseky, kedy sme taktiež hrali disciplinovane a v týchto úsekoch sme boli domácim vyrovnaným súperom. V momentoch, kedy sme upustili od koncentrácie, Handlová odskakovala do vyššieho bodového vedenia. Ďalším ukazovateľom, ktorý rozhodol, bola úspešnosť trestných hodov. V nej sme nedosiahli ani 50 percent. Napriek všetkému si nemyslím, že konečný výsledok reálne odzrkadlil dianie na palubovke."

Roman Skvašik, hráč Lučenca: "Do Handlovej sme prišli pripravení, no veľké chcenie nám v úvode stretnutia zväzovalo ruky. Vďaka tomu sa Handlovčania rýchlo ujali vedenia 12:0. Do zápasu sme sa ale vrátili a druhá štvrtina bola v našej réžii. Po zmene strán na nás prišla ďalšia kríza a domáci opäť ušli do dvojciferného vedenia. Myslím si, že sme prepadli v obrane a nedodržiavali sme ani vopred dohodnuté situácie v útoku. Chýbala nám potrebná koncentrácia, to nás stálo víťazstvo."

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: "Opäť sme videli dobrý zápas, v ktorom Lučenec hral organizovane v útoku, aj v obrane. Napriek tomu sme v tretej štvrtine odskočili do dvojciferného vedenia, no ľahkými stratami a nekoncentrovanou hrou sme dovolili hosťom sa znova dotiahnuť. Záver bol síce v našej réžií, no spomínaný herný prejav nesmieme zopakovať, pretože v Komárne nás takéto odmlky môžu pochovať. Od nedele sa musíme poctivo pripravovať na ďaľší náročný duel, ktorý sa odohrá práve v komárňanskej športovej hale. Aj teraz chcem poďakovať úžasnému handlovskému hľadisku za podporu a vynikajúcu atmosféru."

Jakub Petráš, hráč Handlovej: "Podľa očakávania sme odohrali náročné stretnutie so súperom, ktorý sa v poslednom období výrazne zlepšil. My sme produkovali množstvo ľahkých strát a v útoku sme neplnili to, na čom sme na tréningoch pracovali. To sú fakty, ktorými sme si zbytočne zápas skomplikovali, no za víťazstvo sme vďační. Ďakujem našim fantastickým fanúšikom, ktorých sme aj na palubovke veľmi cítili."

TABUĽKA

1.Inter 23 19 4 1912:1514 42

2.Levice 24 17 7 1971:1779 41

3.Svit 23 14 9 1886:1821 37

4.Prievidza 23 13 10 1760:1674 36

5.Žilina 23 12 11 1839:1837 35

6.Komárno 23 10 13 1845:1870 33

7.Handlová 23 9 14 1760:1926 32

8.Spiš. N. Ves 23 8 15 1896:2051 31

9.Lučenec 23 2 21 1623:2020 25

