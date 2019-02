Niektoré dediny na juhu Slovenska odstavili od obchodov

Pár dedín v Lučeneckom okrese sa ocitlo v nezávideniahodnej situácii.

4. feb 2019 o 7:25 Marcela Ballová

LEHÔTKA. Na dverách obchodov, ktoré dlhé roky v novohradských dedinách fungovali, visia dnes kladky. Ľudia si podávajú kľučky na obecných úradoch, sťažujú sa starostom. Najmä dôchodcovia sú odkázaní na pomoc druhých.

„V decembri mi prišiel e-mail, že predajňa spoločnosti CBA Slovakia u nás na konci roka prestane fungovať. Zatvorili ju však už 18. decembra, čo tunajším poriadne znepríjemnilo predsviatočné obdobie,“ hovorí Richard Laššan, starosta Lehôtky, kde sú ľudia zvyknutí nakúpiť si priamo v dedine už od roku 1917.

Ambulantnú predajňu, ktorá by do dediny chodila z Rimavskosobotského okresu dvakrát v týždni, nepovažuje za riešenie.

Dediny na otvorenie vlastného obchodu nemajú

„Podľa posledného stanoviska spoločnosti budú priestory ponúknuté na prenájom. V našom prípade mesačne za šesť stovák. Keď k tomu prirátam energie, pracovníčku, tak pochybujem, že sa nájde taký dobrodruh, ktorý do toho pôjde. Obec tiež na prevádzkovanie obchodu nemá,“ tvrdí rozhorčene prvý muž Lehôtky s tým, že možno by sa aj našiel niekto miestny, čo by si obchod otvoril mimo týchto priestorov. Považuje to však za časovanú bombu.

„Náhodou zatvorené priestory prevezme nejaká sieť maloobchodov a malého podnikateľa, ktorý už stihol investovať, položí na lopatky. Je jasné, že nebude konkurencieschopný a dva obchody sa v malej dedine neuživia. Skrátka, ani tak, ani tak.“

Podobný názor zdieľa aj jeho kolega z Lipovian.

„V dedine mám 34 žien, ktoré ovdoveli, prípadne sú staršie, treba im pomôcť. Rozhodol som sa prijať na úrad jednu pracovníčku, ktorej dám k dispozícii auto a vezme ženy na nákup do mesta. Ľudia bedákajú, chcú obchod v dedine tak, ako boli roky zvyknutí. No starostovia majú v tomto prípade zviazané ruky,“ vyjadril sa Vladimír Kumštár.

Nahnevaný je aj Pavel Kyseľ, starosta Polichna, ktoré je jednou z trinástich obcí