Soboťanky prekvapili, dobyli Brusno

Volejbalistky Slovana získali skalp líderiek súťaže v ich domovskom stánku.

5. feb 2019 o 18:04 JÚLIUS GEĽO

VK Kúpele Brusno – VK Slovan Rimavská Sobota 3:1 (-21, 17, 23, 23), 2:3 (16, -23, 21, -22, -6)

VK Slovan R. Sobota: Kudlíková ml., Megelová, Kačániová, Sojková, L. Hanušová, Szőkeová – liberka Žírošová.

BRUSNO/RIMAVSKÁ SOBOTA. V prvej lige Východ vo volejbale žien bolo na programe dvanáste kolo. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota sa predstavili na palubovke VK Kúpele Brusno. Kolektív z Horehronia vedie s prehľadom tabuľku súťaže. Družstvu z Gemera tam vypomohla ostrieľaná dvojica hráčok – Megelová a Kačániová, čo sa prejavilo.

Soboťanky dávali od úvodného dejstva najavo, že do Brusna necestovali v porazeneckej nálade. Postupne si vypracovali desaťbodový náskok a tento set si ukoristili. Ten druhý sa stal následne záležitosťou domácich hráčok. Rozuzlenie tretieho i štvrtého setu priniesla koncovka. A veru bolo na vážkach, ako to dopadne. Slovanistky totiž statočne vzdorovali Brusnu, hrali bez akéhokoľvek rešpektu. Pretože viac šťastia malo napokon v koncovkách Brusno, naplnilo úlohu favorita a pokorilo Rimavskú Sobotu 3:1.

Druhý duel síce začali Soboťanky nádejne, no opraty prvého dejstva prevzali v jeho druhej polovici do rúk horehronské volejbalistky. Záver druhého dejstva zvládli lepšie hráčky Slovana a vyrovnali na 1:1. Hoci tretí set získalo Brusno, neprinieslo to pohodu a pokoj do jeho radov. Keďže si slovanistky postrážili záver štvrtého setu, vynútili si tajbrejk.

V skrátenom piatom dejstve hrali prím Soboťanky, ktoré pri zmene strán viedli 8:5, pričom svoj náskok ďalej zvyšovali. Dobre a s chuťou hrajúca Rimavská Sobota kraľovala 15:6 a tým pádom zdolala VK Kúpele 3:2. Zrodilo sa prekvapenie. Zverenky trénerky Aleny Kudlíkovej st. nachytali domáci tím na hruškách, za predvedené výkony si zaslúžia pochvalu. Zaznamenali zatiaľ najcennejšiu výhru v aktuálnom ročníku. Líderky súťaže utrpeli prvú domácu prehru. Kouč Brusna Lukáš Šmída ju zobral na svoju zodpovednosť.

Slovanistky sa posunuli z piateho na štvrté miesto (desať víťazstiev, štrnásť prehier – 28 bodov).