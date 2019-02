Prehra Lučenca na palubovke Svitu

Tréner Jány: Naša hra bola od tretej štvrtiny chaotická a súpera sme nechali vytvoriť si náskok.

7. feb 2019 o 7:42 Jozef Mikuš

Iskra Svit – BKM Lučenec 107:83 (23:18, 27:22, 27:20, 30:23)

Svit: Washburn 23, D. Davis 21, Guillory 19, Vučičevič 18, Baldovský 6 (Kuntič 12, Galata 6, Bizub 2, Gajan a Ščavnický 0).

Lučenec: Shelton 20, Agusi 18, Griffin 17, Pipíška 13, Jacobs 11 (Vukovič 4, Jackuliak, Mederi, Skvašik a Suja 0).

TH: 25/17 – 18/12. Fauly: 19 – 22. Trojky: 14 – 7. Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Perečinský.

SVIT/LUČENEC. BKM Lučenec podľahol basketbalistom Svitu. Stalo sa tak v stredu (6. 2.) na palubovke pod Tatrami, kde sa odohralo stretnutie 27. extraligového kola.

Domáce mužstvo bolo bodovo úspešnejšie a vyhralo všetky štyri štvrtiny. Lučenec podľa kouča Jányho doplatil najmä na nepremenené šance a chaotickú hru v druhom polčase.

BKM Nastúpi v sobotu (9. 2.) na palubovke Komárna.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Svit vyhral vysoko a zaslúžene. Všetci hráči, ktorí boli na palubovke, hrali agresívne aj v útoku, aj v obrane. Nebojácne strieľali, vytvárali si veľmi dobré prostredie na to, aby skórovali. Do druhého polčasu sme vstúpili tak, ako sme sa dohodli, ale neskórovali sme, to bolo najväčším kameňom úrazu. Naša hra bola od tretej štvrtiny chaotická a súpera sme nechali vytvoriť si náskok.“

Branislav Pipíška, hráč Lučenca: „Do druhého polčasu sme vstúpili nekoncentrovane, strácali sme lopty a banálnymi chybami v obrane sme súperovi dovolili skórovať. Myslím si, že Svit potrestal každú našu stratu a zaslúžene vyhral. Gratulujem im k víťazstvu.“

Michal Madzin, tréner Svitu: „Pre nás bolo veľmi dôležité zvládnuť tento zápas a vyhrať. Som veľmi šťastný, že sa nám to podarilo. To je to najdôležitejšie.“

Davorin Kuntič, hráč Svitu: „Konečne sa nám po prehratých zápasoch podarilo vyhrať na domácej pôde, čo je pre nás dôležité. S výkonom sme spokojní, hrali sme dobre v obrane, aj v útoku. Máme však pred sebou zápas so Spišskou, musíme sa pripraviť.“

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 24 20 4 2007:1574(+433) 44

2.BK Levickí Patrioti 24 17 7 1971:1779(+192) 41

3.Iskra Svit 24 15 9 1993:1904(+89) 39

4.BC Prievidza 24 14 10 1858:1737(+121) 38

5.PP & TV RAJ Žilina 24 12 12 1899:1932(-33) 36

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 24 11 13 1934:1942 (-8) 35

7.MBK Handlová 24 9 15 1832:2015(-183) 33

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 24 8 16 1959:2149(-190) 32

9.BKM Lučenec 24 2 22 1706:2127(-421) 26

