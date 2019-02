Modrý Kameň ožije príbehmi o láske

Pre návštevníkov hradu pripravili valentínsky víkend s bohatým programom.

9. feb 2019 o 8:33 SITA

MODRÝ KAMEŇ. Víkend naplnený láskou čaká návštevníkov hradu Modrý Kameň v meste Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade pripravilo na sobotu a nedeľu (9. a 10. februára) od 10. hodiny podujatie Modrý Hrad Lásky 2019. V sobotu o 15:00 bude v barokovej sále kaštieľa na tému Cítim, teda som prednášať o emočnej inteligencii lektor Karol Herian.



„Počas valentínskej prehliadky sa návštevníci dozvedia viac o svätom Valentínovi, ako si urodzená dáma musela zaslúžiť lásku a dvorenie rytiera a tiež to, že manželstvo bolo v období renesancie považované za ideálny spôsob života,“ uviedla kultúrno-propagačná manažérka múzea Katarína Hanková Jančeková. Ako dodala, účastníkov prehliadok prekvapí posol z minulosti aj ľúbostná poézia z pera skutočného obyvateľa hradu Valentína Balašu.



Pre verejnosť organizátori pripravili umelecké fotografovanie v priestoroch kaštieľa s možnosťou získať fotografiu okamžite priamo na mieste. K nej si bude možné vyrobiť aj jedinečný umelecký fotorám na kreatívnych dielňach nazvaných Na každú fotku existuje rám. V priestoroch kaštieľa vo valentínskej kaviarni bude pre verejnosť pripravená káva a pre najmenších Hračkovisko. „Každý návštevník bude zaradený do žrebovania o denný wellness v Strehovej,“ dodala manažérka.



SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň sa vo svojej zbierkotvornej a prezentačnej činnosti zameriava na bábkarské kultúry a hračky, ich históriu a súčasnosť na Slovensku aj v zahraničí. Hrad Modrý Kameň postavila v 13. storočí významná a vplyvná uhorská rodina Balassovcov, ktorá tu žila do polovice 19. storočia. Hradný areál tvorí zrúcanina gotického hradu z 13. storočia a barokový kaštieľ z roku 1730, ktorý je sídlom múzea. Súčasťou barokového kaštieľa je kaplnka svätej Anny pristavená v roku 1759. Rovnomenné mestečko pod hradom - Modrý Kameň bolo až do roku 1960 centrom severnej časti Novohradu.