Výhra neprišla ani v Komárne

BKM Lučenec u obuvníkov neuspel.

10. feb 2019 o 9:03 Jozef Mikuš

MBK Rieker Com-Therm Komárno – BKM Lučenec 99:62 (23:20, 20:12, 19:16, 37:14)

Komárno: Delič 25, O'Reilly 22, Jankovič 15, Miloševič 8, Brooks 4 (Marchyn 8, Goodman 7, Hlivák 5, Stojanov 3, Hunter 2).

Lučenec: Shelton 21, Agusi 11, Pipíška 10, Griffin 7, Vukovič 0 (Skvašik 13, Mederi a Suja 0).

TH: 16/13 – 19/12. Fauly: 22 – 16. Trojky: 14 – 8. Rozhodovali: Fuska, Turčin, Holländer.

KOMÁRNO/LUČENEC. BKM Lučenec neuspel ani v 28. extraligovom kole. Zverenci Tibora Jányho si v sobotu (9. 2.) zmerali sily s Komárnom, ktoré hosťom z Novohradu nedalo šancu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Balex liga sa skončila. Ocenili najlepšieho strelca aj najstaršieho hráča

"Mali sme ťažký zápas v stredu vo Svite, zranili sa nám dvaja hráči a v podstate sme zostali v rotácii iba šiesti, plus dvaja neskúsení dorastenci, čo sa potom aj podpísalo pod výsledok," zhodnotil zápas kouč Jány. Ako doplnil, s výkonom v troch štvrtinách bol spokojný, no v poslednej sa to zmenilo.

Súťaž teraz čaká dlhšia prestávka. Lučenec si najbližšie zahrá až 2. marca, kedy doma privíta Levice.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Mali sme ťažký zápas v stredu vo Svite, zranili sa nám dvaja hráči a v podstate sme zostali v rotácii iba šiesti, plus dvaja neskúsení dorastenci, čo sa potom aj podpísalo pod výsledok. Ale myslím si, že tri štvrtiny, pokiaľ hráči dokázali držať tempo a hlavne, keď dokázali mať taktické myslenie, tak to malú akú takú zmysluplnosť. Ale v poslednej štvrtine sa nám všetko rozbilo, nedokázali sme na nič zareagovať. Súper hral dobre, mal tvrdú obranu a hlavne v poslednej štvrtine aj veľa ziskov a ľahké koše, čo skóre v poslednej štvrtine aj ukazuje, že Komárno tam dominovalo.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Do Fiľakova sa po štvrťstoročí vrátila zápasnícka liga

Johnny Griffin, hráč Lučenca: „Myslím si, že do tretej štvrtiny sa za náš výkon hanbiť nemusíme. Odohrali sme proti silnému súperovi dobrých tridsať minút a nebyť našich niektorých zlých rozhodnutí, mohlo to byť pre nás ešte lepšie. Posledná časť hry už bola z našej strany katastrofou. Rezignovali sme a súper len zvyšoval náskok. Škoda toho, pretože dovtedy sme hrali dobrý basketbal.“

Jozef Paulik, asistent trénera Komárna: „Zo začiatku sme hrali dosť nekoncentrovane a obrana nefungovala tak, ako mala. V podstate všetci hráči, ktorí nastúpili za prvý polčas, zaostali za svojim výkonom. V druhom polčase sme zvýšili nasadenie, bolo veľmi dobré, zmenila sa koncepcia celej hry, hrali sme rýchlejšie, naša hra mala spád. Myslím, že hráči, ktorí hrali v druhom polčase, si schuti zahrali a výsledok sa dostavil do takého výsledku, aký sme mali možnosť vidieť.“

Dayon Goodman, hráč Komárna: „Bol to zvláštny zápas. Hrali sme síce proti poslednému tímu tabuľky, ale na ihrisku to dlho nebolo vidieť. Trvalo nám istý čas, kým sme sa chytili a začali hrať to, čo sme chceli a čo vieme. V druhom polčase sme zabrali v obrane a v útoku sme už naše šance premieňali a diváci si určite prišli na svoje. Chceli sme ich potešiť aj stovkou, žiaľ, nepodarilo sa to, ale náš výkon bol podľa mňa dobrý. Vždy to môže byť ešte lepšie a verím, že v budúcnosti aj bude.“

TABUĽKA

1.Inter BA 24 20 4 2007:1574 44

2.Levice 25 18 7 2061:1866 43

3.Svit 25 16 9 2083:1980 41

4.Prievidza 25 15 10 1943:1808 40

5.Žilina 25 12 13 1970:2017 37

6.Komárno 25 12 13 2033:2004 37

7.Handlová 25 9 16 1919:2105 34

8.Spiš. N. Ves 25 8 17 2035:2239 33

9.Lučenec 25 2 23 1768:2226 27

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o.